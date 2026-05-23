Pep Guardiola tiết lộ sai lầm giấu kín suốt nhiều năm ở Man City 23/05/2026 14:59

Pep Guardiola đã quyết định từ chức HLV trưởng của Manchester City vào cuối mùa giải này và trước trận đấu cuối cùng vào Chủ nhật, ông thầy người Tây Ban Nha thừa nhận đã "giấu kín" một điều hối tiếc trong gần một thập kỷ. Guardiola tiết lộ điều hối tiếc duy nhất của ông khi dẫn dắt Manchester City là việc loại bỏ thủ môn Joe Hart.

Trong quyết định lớn đầu tiên sau khi nhậm chức tại Etihad vào mùa hè năm 2016, Pep Guardiola đã thẳng thừng nói với huyền thoại của Manchester City, Joe Hart, rằng anh không nằm trong kế hoạch của ông. HLV người Tây Ban Nha muốn một thủ môn có khả năng xử lý bóng tốt hơn.

Vì vậy Man City đã ký hợp đồng với Claudio Bravo từ Barcelona và cho phép Joe Hart rời Etihad. Sau một thập kỷ gắn bó với Man City, ngôi sao người Anh đã ra đi để gia nhập Torino của Ý theo dạng cho mượn và không bao giờ khoác áo đội bóng áo xanh thành Manchester lần nào nữa.

Điều sai lầm và hối tiếc nhất của Pep Guardiola là bỏ rơi Joe Hart. ẢNH: SKY SPORTS

Trong khi đó, Claudio Bravo gặp khó khăn trong việc thích nghi với sự khắc nghiệt của Premier League và Man City đã chiêu mộ Ederson vào năm sau. Ngôi sao người Brazil sau đó trở thành thủ môn số 1 của Guardiola trong tám mùa giải tiếp theo, giúp vị HLV huyền thoại giành được phần lớn trong số 20 danh hiệu cùng Man City.

Nhưng nếu Pep Guardiola có thể quay ngược thời gian, ông sẽ cho Joe Hart một cơ hội. "Tôi muốn thú nhận một điều. Tôi chỉ có một điều tiếc nuối", HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha Pep Guardiola nói với Sky Sports sau khi xác nhận sẽ rời Man City sau trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Aston Villa vào Chủ nhật ở vòng 38 Ngoại hạng Anh, "Tôi thường hối tiếc khi đưa ra nhiều quyết định, rất nhiều quyết định, và rồi sẽ mắc sai lầm. Nhưng có một điều hối tiếc mà tôi đã giấu kín trong lòng suốt nhiều năm.

Tôi đã không cho Joe Hart cơ hội được ở bên cạnh tôi, để chứng tỏ anh ấy là một thủ môn giỏi như thế nào. Và lẽ ra tôi nên làm vậy. Không phải vì - tôi rất tôn trọng Claudio (Bravo), tôi rất tôn trọng Edi (Ederson), người đã đến và đóng vai trò quan trọng - nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi nghĩ, "Được rồi, Joe Hart, chúng ta hãy thử làm cùng nhau và nếu không được thì cũng không sao, chúng ta sẽ thay đổi vì chuyện đã xảy ra rồi". Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Bạn biết đấy, cuộc sống đôi khi là vậy, tôi phải đưa ra những quyết định và đôi khi tôi không đủ công bằng".

Joe Hart đã trải qua mùa giải 2016 - 2017 ở Serie A trước khi trở lại Premier League trong màu áo West Ham theo dạng cho mượn không mấy thành công. Chính trong thời gian thi đấu cho West Ham, Hart đã mất vị trí trong đội tuyển Anh và bỏ lỡ World Cup 2018 sau khi bị Jordan Pickford chiếm mất suất bắt chính.

Pep Guardiola gọi Hart là một "huyền thoại" khi anh rời Man City, nơi anh đã giành được hai chức vô địch Premier League, một FA Cup và hai League Cup. Thủ môn người Anh cũng bốn lần đoạt giải Găng tay vàng Premier League.

Joe Hart rời đội chủ sân Etihad như một huyền thoại. ẢNH: AFP

"Nó không đau đớn, mà chỉ gây khó chịu", Joe Hart nhớ lại khi chia sẻ trên podcast High Performance, "Nhưng đó là một người đàn ông tuyệt vời, Pep Guardiola, người có tầm nhìn mà tôi không phù hợp. Thật khó chịu... điều ông ấy nói là, "Đó là một thủ môn giỏi, nhưng anh ấy không phù hợp với tôi", và đúng là như vậy".

Joe Hart sau đó có những quãng thời gian thi đấu chính thức cho Burnley và Tottenham trước khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ bằng việc giành được nhiều danh hiệu cùng Celtic. Hiện tại, anh là một bình luận viên và sẽ tham gia vào đội ngũ bình luận viên tại World Cup 2026 mùa hè này.