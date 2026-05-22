Arsenal lo sợ PSG mang “tam sát thủ” gieo ác mộng ở chung kết Champions League 22/05/2026 11:58

(PLO)- PSG và Arsenal sẽ chơi trận chung kết Champions League 2025-2026 đầy duyên nợ tại sân Puskas Arena, Budapest vào ngày 30-5.

Cuộc đụng độ cuối cùng ở Champions League mùa này là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch quốc nội, khi cả hai đều bước vào trận đấu lớn nhất mùa giải với phong độ rất cao.

PSG giành vé vào chung kết sau cuộc đấu nghẹt thở trước Bayern Munich, thắng chung cuộc 6-5. Arsenal cũng không kém phần bản lĩnh khi vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1 ở bán kết. Vì vậy, trận đấu sắp tới được dự báo là cuộc chiến rất căng thẳng.

Với Arsenal, chức vô địch Champions League là dấu mốc lịch sử dưới thời HLV Mikel Arteta. Nhưng với PSG, tham vọng còn lớn hơn. Nếu đánh bại Pháo thủ, đội bóng của Luis Enrique sẽ hoàn tất cú ăn ba sau khi đã đăng quang Ligue 1 và Siêu cúp Pháp.

Dembele và Khvicha Kvaratskhelia là nỗi ám ảnh của mọi hàng thủ ở Champions League. Ảnh: EPA.

Điểm đáng sợ nhất của PSG nằm ở bộ ba Vitinha, Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia. Đây là những cái tên có thể khiến hàng thủ Arsenal trải qua ít nhất 90 phút cực kỳ mệt mỏi.

Dembele chắc chắn là mũi khoan nguy hiểm bậc nhất. Cầu thủ người Pháp đã ghi 19 bàn và có 11 kiến tạo sau 39 trận trên mọi đấu trường. Tốc độ, khả năng đi bóng và những pha xử lý đột biến giúp anh trở thành mối đe dọa thường trực ở hai biên. Arsenal sẽ phải đặc biệt dè chừng ngôi sao người Pháp này.

Trước đó, PSG từng lo lắng khi Dembele phải rời sân sớm trong trận thua Paris FC 1-2 ở vòng cuối Ligue 1. Tuy nhiên, anh đã trấn an người hâm mộ khi xác nhận bản thân ổn và sẵn sàng cho trận chung kết.

Vitinha - "bộ não" của PSG. Ảnh: EPA.

Ở tuyến giữa, Vitinha chính là bộ não vận hành lối chơi của PSG. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có 7 bàn và 10 kiến tạo sau 49 trận, một con số ấn tượng với một cầu thủ thường chơi thấp. Khả năng giữ bóng, thoát pressing và điều tiết nhịp độ của Vitinha sẽ là chìa khóa giúp PSG kiểm soát thế trận. Declan Rice có thể được giao nhiệm vụ phong tỏa anh, nhưng nếu Vitinha có khoảng trống, Arsenal sẽ rất khó giành lại quyền chủ động.

Cái tên còn lại là Kvaratskhelia, ngôi sao người Gruzia sở hữu phong cách chơi cực kỳ bùng nổ. Với 19 bàn và 10 kiến tạo sau 47 trận, anh đang chứng minh mình là một trong những cầu thủ chạy cánh đáng sợ nhất châu Âu. Kvaratskhelia nguy hiểm ở những pha một đối một, các tình huống bó vào trung lộ và những cú sút xa bất ngờ.

Arsenal có hàng thủ chắc chắn, nhưng trước bộ ba giàu tốc độ, kỹ thuật và sáng tạo của PSG, thầy trò HLV Arteta sẽ đối diện thử thách khắc nghiệt nhất mùa giải.