Nhớ lại khoảnh khắc đội trẻ Việt Nam dự World Cup 2017 21/05/2026 18:33

(PLO)-U-20 Việt Nam từng dự World Cup năm 2017 tại Hàn Quốc và bây giờ U-17 Việt Nam làm sao tránh "vết xe đổ" đá 3 trận rồi chia tay.

21 giờ ngày 21-5 tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ diễn ra lễ bốc thăm các bảng đấu World Cup U-17 năm 2026. Nhớ lại đội trẻ Việt Nam, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U-20 cũng từng một lần góp mặt ở World Cup U-20 năm 2017 tại Hàn Quốc.

Lần này U-17 Việt Nam lặp lại kỳ tích như đàn anh. U-17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự World Cup U-17 diễn ra cuối năm nay tại Qatar. Trẻ Việt Nam ở nhóm hạt giống số 4, nhóm hạt giống thấp nhất. Và tất nhiên đối với trẻ Việt Nam lần này thì bảng nào cũng là bảng tử thần.

Những trận đối đầu với Úc hay UAE dù thắng hay thua đều là trải nghiệm rất tốt cho trẻ Việt Nam.

10 năm về trước, lứa đàn anh với những Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, anh em nhà Bùi Tiến Dũng (Dũng và Dụng), Hồ Minh Dĩ, Quang Hải, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Thành...khoác áo U-19 Việt Nam làm nên kỳ tích khi đánh bại chủ nhà Bahrain 1-0 ở tứ kết giải U-19 châu Á để vào bán kết, đồng thời đoạt vé đi World Cup U-20 năm sau tại Hàn Quốc.

Tại VCK U-20 World Cup năm 2017 ấy, U-20 Việt Nam ở bảng E cùng với Pháp, New Zealand và Honduras. Kết quả là U-20 Việt Nam thua Pháp 0-4, thua Honduras 0-2 và chỉ có 1 điểm rời giải khi hòa New Zealand không bàn thắng. Điều này có nghĩa U-20 Việt Nam không ghi nổi bàn bàn thắng nào và đá 3 trận rồi về.

Trẻ Việt Nam chạm trán với Hàn Quốc và thua 1-4 vừa qua cũng là một trải nghiệm rất quý. Ảnh: AFC

Số phận này cũng tương tự với U-17 Indonesia năm ngoái cũng là đại diện duy nhất Đông Nam Á dự World Cup U-17 năm 2025 (cũng tại Qatar). Thầy trò HLV Nova Arianto ở bảng H thua Brazil 0-4, thua Zambia 1-3 và thắng Honduras 2-1 rồi cũng chia tay giải sau 3 trận. Nhưng U-17 Indonesia cũng tương đối khá vì có ba điểm và ghi được 3 bàn thắng...

21 giờ ngày 21-5, nhiều khả năng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lại ở bảng tử thần. Tuy nhiên, U-17 Việt Nam cần phải rút kinh nghiệm, đẩy cao chương trình tập huấn và cọ xát với những đối thủ mạnh.

Về mặt kỹ thuật chơi bóng, tư duy chiến thuật và độ tinh quái, U-17 Việt Nam sẽ thua bất kỳ đội nào tại bảng đấu và giải đấu. Cái chính là nền tảng sức mạnh, sức bền, tinh thần thép, ý chí phải được rèn giũa và đẩy lên cao.

U-17 Việt Nam có những dấu hiệu tiếp cận sân chơi lớn, chẳng hạn như từng thắng U-17 Úc ở bán kết Đông Nam Á, rồi từng thắng Yemen và UAE tại VCK U-17 châu Á vừa qua.

Thời gian gần 6 tháng còn lại kể từ nay đến World Cup U-17 năm 2026, trẻ Việt Nam cần được cải thiện sức mạnh, sức bền vượt trội, nâng cấp lên những tầm mới thì mới mong thoát khỏi phận lót đường qua 3 trận rồi rời giải.