Bóng đá Indonesia ‘né’ Việt Nam và Thái Lan ở giải châu Á 2027 21/05/2026 14:43

(PLO)- Đội tuyển trẻ Indonesia chắc chắn sẽ không chạm trán U-20 Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại U-20 châu Á 2027 do cùng nằm trong nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết U-20 châu Á 2027 sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau, trong khi vòng loại được tổ chức từ ngày 25-8 đến ngày 6-9. Tổng cộng có 32 đội tuyển tham dự vòng loại để cạnh tranh 15 vé vào vòng chung kết. Suất còn lại thuộc về Trung Quốc, đội chủ nhà của giải đấu.

Thể thức vòng loại quy định 8 đội nhất bảng sẽ giành quyền đi tiếp. Bên cạnh đó, 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng sẽ góp mặt ở vòng chung kết châu Á. Vì vậy, mỗi trận đấu tại vòng loại đều có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt với các đội nằm ở nhóm hạt giống thấp hơn.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U-20 châu Á 2027 sẽ diễn ra vào ngày 28-5. Trước thời điểm này, AFC đã xác định các nhóm hạt giống. Theo đó, U-20 Indonesia, dưới sự dẫn dắt của HLV Nova Arianto, được xếp vào nhóm 2 cùng Việt Nam, Thái Lan, Syria, Qatar, Tajikistan, Kyrgyzstan và Yemen.

Điều đó đồng nghĩa Indonesia sẽ không gặp 7 đội tuyển kể trên ở vòng loại. Đối thủ của họ sẽ đến từ các nhóm hạt giống số 1, số 3 và số 4. Nhóm 1 gồm những đội mạnh hàng đầu châu lục như Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Jordan, Iran, Iraq và Uzbekistan.

Trong khi đó, nhóm 3 có Triều Tiên, Ấn Độ, UAE, Oman, Philippines, Bahrain, Malaysia và Campuchia. Nhóm 4 gồm Lebanon, Kuwait, Turkmenistan, Bangladesh, Afghanistan, Hong Kong, Lào và Palestine.

AFC cũng đã xác nhận 8 quốc gia đăng cai các bảng vòng loại gồm Uzbekistan, Thái Lan, Việt Nam, Qatar, Kyrgyzstan, Bahrain, Campuchia và Lào. Với việc Việt Nam và Thái Lan cùng là chủ nhà, cuộc đua giành suất đi tiếp sẽ rất đáng chú ý.

Ngoài 32 đội tham dự vòng loại chính, AFC còn đưa 12 nền bóng đá vào nhóm “giai đoạn phát triển”, gồm Myanmar, Mông Cổ, Đài Loan, Singapore, Maldives, Nepal, Bhutan, Guam, Brunei, Macau, Sri Lanka và Pakistan. Các đội này sẽ phải cạnh tranh ở lộ trình riêng trong tương lai cùng những đội có thứ hạng thấp nhất tại vòng loại U-20 châu Á 2027 để tìm suất dự vòng loại tiếp theo.