FIFA gây sốc, U-17 Việt Nam bất ngờ “biến mất” khỏi World Cup 21/05/2026 10:43

(PLO)- FIFA bất ngờ vướng sai sót nghiêm trọng ngay trước lễ bốc thăm Vòng chung kết U-17 World Cup 2026 khi công bố nhầm danh sách phân nhóm hạt giống, trong đó U-17 Việt Nam bị loại khỏi danh sách tham dự bất chấp đã giành vé chính thức.

Theo danh sách được FIFA công bố sáng 21-5, có 48 đội tuyển dự vòng chung kết World Cup được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Tuy nhiên, bản danh sách nhanh chóng gây tranh cãi vì xuất hiện nhiều điểm bất hợp lý, đặc biệt ở nhóm các đại diện châu Á.

Ở nhóm hạt giống số 2, đội tuyển U-17 Indonesia bất ngờ có tên dù đội bóng này đã bị loại từ vòng bảng U-17 châu Á 2026. Ngược lại, U-17 Saudi Arabia, đội đứng đầu bảng A tại giải châu Á, lại không xuất hiện. Sai sót tương tự tiếp tục xảy ra ở nhóm hạt giống số 4 khi U-17 Việt Nam bị gạch khỏi danh sách, trong khi U-17 Yemen lại được đưa vào dù chỉ đứng thứ ba bảng C và không giành quyền đi tiếp.

Indonesia và Yemen bị loại vẫn có tên trong nhóm hạt giống chuẩn bị bốc thăm, trong khi Việt Nam và Saudi Arabia "biến mất". Ảnh: FF.

Thông tin này lập tức tạo nên làn sóng bàn luận mạnh mẽ trên các diễn đàn bóng đá Việt Nam. Với việc đội tuyển U-17 Việt Nam đứng đầu bảng C tại Vòng chung kết U-17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chắc chắn có suất tham dự FIFA U-17 World Cup. Vì vậy, việc bị FIFA đưa ra ngoài danh sách khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và bức xúc.

Dù đây có thể chỉ là lỗi kỹ thuật trong quá trình tổng hợp dữ liệu, sự cố vẫn khiến FIFA bị chỉ trích vì thiếu cẩn trọng ở một giải đấu cấp thế giới. Đặc biệt, đây là kỳ U-17 World Cup có ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam, khi đội tuyển trẻ lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi trẻ danh giá nhất hành tinh.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đánh bại Yemen 1-0 ở vòng bảng. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm Vòng chung kết U-17 Cúp thế giới Qatar 2026 diễn ra lúc 15 giờ, ngày 21-5 theo giờ địa phương tại trụ sở FIFA ở Zurich, tương đương 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Buổi lễ được phát trực tiếp trên FIFA+, TikTok và YouTube của FIFA.

FIFA U-17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến ngày 13-12 tại Qatar, với sự tham dự của 48 đội tuyển. Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar đăng cai giải đấu, đồng thời cũng là lần thứ hai U-17 Cúp thế giới được tổ chức theo thể thức mở rộng 48 đội.