Tứ kết U-17 châu Á: Việt Nam- Úc (0 giờ ngày 17-5) U-17 Việt Nam sẽ thắng Úc như ở giải Đông Nam Á 16/05/2026 12:02

(PLO)- U-17 Việt Nam sẽ không cho Úc đòi nợ bán kết Đông Nam Á, trong cuộc chạm trán một mất một còn ở giải châu Á.

24 giờ đêm 16-5, đội tuyển U-17 Úc tái đấu U-17 Việt Nam ở tứ kết U-17 châu Á. Lần trước là đội trẻ Việt Nam chạm trán Úc và thắng 2-1 ở giải Đông Nam Á cách đây một tháng. Các tuyển thủ trẻ Úc đang rất khao khát đòi nợ thầy trò HLV Cristiano Roland.

Nhớ trận bán kết U-17 Đông Nam Á, chính đội bóng nhỏ con Việt Nam chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu từ đầu khiến Úc bối rối. Tuy nhiên lần đó, trong thế thượng phong thì Việt Nam lại thủng lưới trước sớm, nhưng đã ngược dòng ngoạn mục đánh bại Úc 2-1.

Cốt lõi ở trận thắng Úc ở giải Đông Nam Á là các cầu thủ trẻ Việt Nam kiên trì giữ cách chơi nhóm nhỏ, phối hợp nhuần nhuyễn của mình trước sức mạnh cuồn cuộn của những người bạn cùng tuổi nhưng thân hình đầy cơ bắp và cao lớn.

Trận đó trẻ Việt Nam không bị cuốn vào lối chơi nhanh, ít chạm của Úc mà ngược lại đá theo cách của mình để đạt được mục tiêu. Nhìn chung, U-17 Việt Nam khi ấy có nền tảng thể lực, sức bền, tâm lý thi đấu quá ấn tượng.

U-17 Úc đánh bại Ấn Độ 4-0 nhưng lại thua Uzbekistan 0-2 và vào tứ kết ở bảng đấu chỉ có 3 đội. Ảnh: AFC.

Tái đấu với U-17 Úc trong vòng 1 tháng kể từ bán kết U-17 Đông Nam Á đến tứ kết châu Á, sẽ rất khó cho Việt Nam rập khuôn “công thức chiến thắng”.

Trẻ Việt Nam hy vọng làm cho Úc tâm phục khẩu phục bằng chiến thắng tại giải châu Á. Ảnh: CTP.

Thực chất đối đầu với Úc không phải dễ. Bởi nếu muốn không bị cuốn vào lối chơi lực sĩ mà đối thủ tạo ra để chiếm ưu thế thì Việt Nam cũng phải khỏe, bền, cùng sức bật tinh thần vững chãi mới làm được.

Cơ hội chia đều cho cả hai. Tuy nhiên Việt Nam cần giải quyết trận đấu trong 90 phút, đừng để đối thủ dẫn dắt vào hai hiệp phụ sẽ bất lợi.

Dự đoán: Việt Nam thắng 1 bàn cách biệt.