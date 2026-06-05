30 cầu thủ nhí xuất sắc gia nhập Học viện bóng đá Nutifood 05/06/2026 16:16

(PLO)- Sau hành trình tuyển sinh kéo dài trên cả nước, Học viện bóng đá Nutifood đã chính thức xác định 30 gương mặt xuất sắc nhất góp mặt ở khóa 4.

Vượt qua hàng ngàn đối thủ cùng trang lứa, những cầu thủ nhí giỏi nhất sẽ bước vào môi trường đào tạo chuyên nghiệp của Học viện bóng đá Nutifood kéo dài 7 năm với mục tiêu trở thành thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt để chạm tay vào giấc mơ chuyên nghiệp

Mùa tuyển sinh khóa 4 của Học viện Nutifood tiếp tục tạo nên sức hút lớn đối với các tài năng trẻ trên khắp cả nước. Gần 4.000 thí sinh đăng ký tham gia đã biến cuộc tuyển chọn năm nay trở thành một trong những đợt tìm kiếm cầu thủ trẻ quy mô nhất của Học viện kể từ ngày thành lập.

Để lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất, ban tuyển sinh đã triển khai nhiều vòng đánh giá với yêu cầu chuyên môn cao. Các ứng viên trải qua kiểm tra kỹ thuật cơ bản và thể hiện khả năng thi đấu thực tế, tư duy chiến thuật, tốc độ xử lý tình huống và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Đông đảo phụ huynh đăng ký ứng tuyển cho con em mình vào Học viện.

Ở vòng chung kết, các cầu thủ nhí lần lượt trải qua các bài kiểm tra đối kháng 1 đấu 1, thi đấu nhóm nhỏ 3 đấu 3, đánh giá thể lực, kỹ năng cá nhân cũng như khả năng đọc trận đấu.

Ông Guillaume Graechen, Giám đốc Điều hành Dự án Học viện bóng đá Nutifood, nhận định chất lượng thí sinh năm nay tương đối đồng đều. Nhiều em cho thấy khả năng tư duy tốt, sự tự tin trong thi đấu và khả năng tiếp thu nhanh các yêu cầu chuyên môn. Chính điều đó khiến quá trình lựa chọn trở nên khó khăn bởi số lượng thí sinh tiềm năng vượt ngoài dự kiến ban đầu.

Sau nhiều vòng sàng lọc, 30 gương mặt xuất sắc nhất đã được xướng tên, bao gồm 26 cầu thủ và 4 thủ môn. Đây là những tài năng trẻ được đánh giá có triển vọng phát triển lâu dài và phù hợp với triết lý đào tạo của Học viện.

Kỳ tuyển sinh chất lượng với những cuộc sàng lọc khắc nghiệt.

Theo kế hoạch, các tân học viên sẽ hoàn tất những thủ tục cần thiết trước khi chính thức nhập học vào ngày 15-8. Từ thời điểm đó, các em sẽ bắt đầu hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Môi trường đào tạo toàn diện trong 7 năm dành cho các tài năng trẻ

Gia nhập Học viện Nutifood đồng nghĩa với việc các học viên được tiếp cận một chương trình đào tạo dài hạn được đầu tư bài bản. Toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt, ăn ở, tập luyện và thi đấu trong suốt 7 năm đều do Nutifood tài trợ.

Mô hình này giúp các em có điều kiện tập trung tối đa vào việc học văn hóa và phát triển chuyên môn mà không phải chịu áp lực về tài chính. Trong suốt quá trình đào tạo, học viên được chăm sóc theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp với hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ HLV và chuyên gia đồng hành thường xuyên.

Các cầu thủ nhí học văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh những giờ tập trên sân, các em vẫn theo học chương trình văn hóa chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, Học viện còn chú trọng trang bị ngoại ngữ, kỹ năng sống và khả năng thích nghi với môi trường xã hội hiện đại nhằm giúp học viên có nền tảng vững chắc cho tương lai.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Học viện Nutifood là chương trình dinh dưỡng chuyên biệt dành cho vận động viên trẻ. Thực đơn được xây dựng bởi các chuyên gia dinh dưỡng của Nutifood, hướng đến việc hỗ trợ tối đa cho quá trình phát triển chiều cao, thể lực, sức bền và khả năng vận động của từng học viên.

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, cho biết mục tiêu của Học viện là đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Theo định hướng đó, việc đào tạo được triển khai theo hướng phát triển toàn diện, giúp học viên xây dựng tri thức, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm bên cạnh năng lực chuyên môn.

Cùng nhau tập luyện dưới ngôi nhà chung trong suốt 7 năm.

Một điểm khác biệt khác của Học viện là việc đưa hoạt động tư vấn tâm lý vào chương trình đào tạo. Các chuyên gia sẽ hỗ trợ học viên trong việc quản lý cảm xúc, xây dựng sự tự tin, nâng cao khả năng thích ứng và vượt qua áp lực trong quá trình học tập cũng như thi đấu.

Sự góp mặt của 30 tân học viên khóa 4 tiếp tục nối dài hành trình phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ mà Học viện Nutifood đã theo đuổi suốt nhiều năm qua. Kỳ vọng lớn nhất không chỉ nằm ở những danh hiệu trong tương lai mà còn ở việc tạo ra một thế hệ cầu thủ có chuyên môn, bản lĩnh và tư duy hiện đại để phục vụ cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.