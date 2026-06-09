Giải vô địch U-19 Đông Nam Á: “Đồ tể” Marinucci đẩy U-19 Việt Nam rời cuộc chơi 09/06/2026 22:34

(PLO)- Đội tuyển U-19 Việt Nam chính thức dừng cuộc chơi vì pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Úc Marinucci, tạo điều kiện cho U-19 Campuchia san bằng 2-2.

Quá bất ngờ khi Úc đã để Campuchia cầm hòa 2-2 và U-19 Việt Nam chính thức rời cuộc chơi Đông Nam Á. Trung vệ Marinucci của Úc đá phản lưới nhà phút 82 giúp Campuchia san bằng cách biệt.

Hòa Úc 2-2, Campuchia trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của ba bảng đấu khi họ đạt 4 điểm, trong khi Việt Nam chỉ 3 điểm.

"Kèo trên" Úc dẫn sâu 2-0 nhưng cuối cùng để Campuchia san bằng 2-2. Ảnh: AFF.

Úc không phải không có khả năng để thắng Campuchia nhưng họ đã không nỗ lực hết mình vì cửa vào bán kết của họ thênh thang khiến “chuột túi non” rất chủ quan.

Trong khi đó, Campuchia hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết khi ở trận trước, họ thắng Philippines 3-0. Trận này họ chỉ cần hòa là giành vé vớt duy nhất và cuối cùng Campuchia làm được.

Úc đá thiếu quyết tâm vì những lý do trên cùng với đó là một Campuchia nỗ lực tột độ khiến đội bóng trẻ Việt Nam phải sớm về nước.

U-19 Việt Nam rời cuộc chơi vì không thể cạnh tranh vé vớt với Campuchia. Ảnh: AFF.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Úc tổ chức tấn công rất nhịp nhàng và sắc nét. Ngay phút thứ 2, Úc có bàn thắng do công Marcus Neill đệm cận thành. Phút 18, đội trẻ Úc gia tăng cách biệt 2-0 do công Alexandro Nunus.

Sang hiệp 2, Úc chùng xuống, còn Campuchia thì nỗ lực không ngừng và thành quả đến ở phút 60, Soki Sreng có bàn rút ngắn 1-2.

Phút 82, từ tình huống phạt góc, bóng được đưa sát mặt cầu môn của Úc, trung vệ Marinicci bật cao, nhưng bóng lại chạm vào phần ống chân của hậu vệ này rồi lăn vào lưới. Campuchia san bằng 2-2 rất may mắn.

Đã vậy đến phút 90+ 2, cầu thủ MacCalister của Úc lại bị dính thẻ đỏ phải rời sân.

+ Lịch thi đấu bán kết giải U-19 Đông Nam Á ngày 11-6:

Thái Lan - Campuchia (16 giờ), Indonesia - Úc (20 giờ 15).