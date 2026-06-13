World Cup 2026: Algeria - Vấn đề của Zidane và kỳ vọng vào sao trẻ gốc Việt 13/06/2026 09:24

(PLO)- World Cup 2026: Tuyển Algeria đang trong giai đoạn “chuyển mình” với vấn đề của Zidane và giải pháp từ một ngôi sao gốc Việt.

Sau chiến thắng 1-0 trước Hà Lan trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026, Algeria đang hướng đến việc tạo ấn tượng mạnh mẽ tại Bắc Mỹ mùa hè này. Lần cuối cùng người hâm mộ bóng đá được chứng kiến ​​Algeria thi đấu trên sân khấu lớn nhất, họ đã làm khuynh đảo thế giới.

Năm 2014, Algeria đã gây khó khăn tột độ cho nhà vô địch World Cup sau đó là Đức trong một trận đấu kịch tính kéo dài đến hiệp phụ - đêm mà Manuel Neuer buộc phải tái hiện lại vai trò "thủ môn quét" chỉ để ngăn chặn những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Algeria.

12 năm sau, đội tuyển tại Bắc Phi này bước vào World Cup 2026 với tư cách là một đội bóng đầy thú vị đang trong giai đoạn chuyển mình. Những thành công rực rỡ của năm 2014 và chiến thắng tại Cúp bóng đá châu Phi 2019 của Algeria giờ đây đã lùi vào dĩ vãng.

Đội hình hiện tại của Algeria được dẫn dắt bởi HLV được trả lương cao nhất châu Phi, một cựu cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA đã lớn tuổi, và một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Đức, sẵn sàng khẳng định tên tuổi của mình trên toàn cầu.

Các cầu thủ Algeria ăn mừng bàn thắng trong trận giao hữu với Hà Lan. ẢNH: MIRROR/GETTY

Để hiểu rõ hơn những gì chúng ta có thể kỳ vọng từ Algeria mùa hè này, nhà báo bóng đá tại châu Phi Ali Howorth cho biết, Algeria không còn là cường quốc bóng đá châu Phi như xưa, nhưng họ sở hữu một lối chơi bài bản, phòng ngự chắc chắn, hoàn toàn có thể trở thành một ẩn số ở World Cup 2026

"Điệu nhảy" cuối cùng của Mahrez

Khi bàn về sự vĩ đại của bóng đá Algeria, không cần phải bàn cãi, Riyad Mahrez là người duy nhất đứng ở vị trí đó. Cựu cầu thủ chạy cánh tài năng của Leicester City và Manchester City là người châu Phi đầu tiên giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (tại Premier League), đồng thời đưa quốc gia của mình đến chức vô địch AFCON 2019.

Nhưng ở tuổi 35, sự hiện diện của Mahrez trong đội hình xuất phát lại gây ra một cuộc tranh luận gay gắt tại Algeria, tương tự như trường hợp của Cristiano Ronaldo. "Luôn có một sự căng thẳng thường trực khi bạn có một siêu sao đã lớn tuổi trong đội", Howorth giải thích, "Mahrez không còn sung sức nữa, và có một cảm giác là liệu anh có mang lại nguồn năng lượng mà chúng ta cần không?

Khi Algeria cho các cầu thủ nghỉ ngơi trong trận đấu cuối cùng vòng bảng AFCON, họ thực sự đã chơi thứ bóng đá hay nhất, hấp dẫn nhất bằng cách sử dụng những tài năng trẻ. Nhưng xét về khía cạnh bản sắc và khả năng lãnh đạo, Mahrez vẫn là biểu tượng.

Rõ ràng Mahrez vẫn sở hữu kỹ thuật điêu luyện đáng kinh ngạc, xem những video tổng hợp những pha chạm bóng đầu tiên của anh trên YouTube là một trong những điều tôi thích nhất. Mahrez sẽ đá chính cho Algeria tại World Cup 2026 nhưng đây chắc chắn là giải đấu cuối cùng của anh".

Mahrez là huyền thoại của tuyển Algeria. ẢNH: MIRROR/GETTY

2. Vấn đề nan giải của Zidane

Có lẽ câu chuyện kỳ ​​lạ nhất trong đội tuyển Algeria xoay quanh người đeo găng tay thủ môn: Luca Zidane, con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane. Tên tuổi gia đình Zidane gắn liền với bóng đá Pháp, nên màn trình diễn của Luca cho đội tuyển Algeria đã thu hút sự chú ý rất lớn.

"Luca Zidane là một thủ môn khá tốt của CLB Granada. Anh rất, rất giỏi xử lý bóng bằng chân", Howorth nhận xét, "Đó chính là lý do anh được ra sân, HLV thích triển khai bóng từ tuyến sau. Nhưng Luca Zidane là một thủ môn khá thấp - chỉ cao khoảng 1m78 hoặc 1m80 - và thiếu thể hình. Luca Zidane hoàn toàn gặp khó khăn khi bắt những quả tạt bóng".

Việc Luca Zidane gặp khó "ở trên không" đã dẫn đến hậu quả tai hại trong trận thua của Algeria trước Nigeria tại vòng loại trực tiếp AFCON gần đây.

"Luca Zidane mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Khi Victor Osimhen đánh đầu, Luca gần như nhảy vọt lên để bóng trôi qua. Anh quá nhỏ con nên thường cố gắng làm cho mình trông to lớn hơn và cuối cùng mắc lỗi. Vị trí thủ môn là một vấn đề lớn đối với Algeria trong sáu năm qua".

Luca Zidane tranh chấp bóng bổng rất kém. ẢNH: MIRROR/GETTY

3. "Mazza-donna" - Phil Foden tiếp theo!

Nếu người hâm mộ Việt Nam đang tìm kiếm lý do để yêu mến đội tuyển Algeria, thì không cần tìm đâu xa ngoài tài năng trẻ Ibrahim Maza của Bayer Leverkusen. Được người hâm mộ đặt biệt danh là "Mazza-donna", tiền vệ mang hai dòng máu Việt Nam và Algeria này được Bayer Leverkusen chiêu mộ với mục đích thay thế Florian Wirtz sau khi cầu thủ người Đức chuyển đến Liverpool năm ngoái.

"Ibrahim Maza là một tiền vệ tấn công số 10 rất hiện đại, mạnh mẽ về thể chất, có trọng tâm thấp và khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời", Howorth khẳng định, "Anh được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bundesliga. Khi xem Ibrahim Maza thi đấu trực tiếp, tôi thấy anh giống Phil Foden nhất”.

Đây là một sự so sánh đầy tham vọng, nhưng Howorth vẫn giữ vững quan điểm đó. "Foden là độc nhất vô nhị vì anh có thể nhận được một quả bóng được tạt vào chân khi đang xoay người và không hề giảm tốc độ khi đang bứt tốc. Maza cũng sở hữu khả năng hiếm có tương tự. Maza đã có một kỳ AFCON xuất sắc, tiến bộ vượt bậc và chắc chắn là người mà chúng ta cần phải để mắt đến".

Ngôi sao gốc Việt Ibrahim Maza là niềm hi vọng của tuyển Algeria tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

4. Bảng đấu tử thần

Algeria nằm trong một bảng đấu khó khăn được cho là "tử thần" với họ tại World Cup 2026 cùng với Argentina, Jordan và Áo. Trong khi thế giới phương Tây có thể xem thường đội tuyển Jordan, Howorth khẳng định người Algeria tôn trọng đội bóng đến từ châu Á này hơn nhiều.

"Mục tiêu duy nhất của Algeria là vượt qua vòng bảng, điều đó sẽ là phần thưởng tuyệt vời", Howorth kết luận, "Việc Algeria đứng đầu trong bảng đấu có Argentina là điều khó xảy ra, vì vậy cuộc đua giành vị trí nhì bảng sẽ diễn ra giữa Áo, Jordan và Algeria.

Vấn đề nằm ở thể thức nhánh đấu. Nếu Algeria đứng thứ hai hoặc thứ ba, rất có thể họ sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng tiếp theo. Đó là một con đường khó khăn cho một đội bóng đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng HLV Vladimir Petkovic của Algeria biết cách vượt qua những thử thách trong các giải đấu."