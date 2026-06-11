MU cân nhắc chiêu mộ ngôi sao của Leeds United 11/06/2026 07:39

(PLO)- MU đang cân nhắc chiêu mộ ngôi sao của Leeds United bất chấp đã gia hạn hợp đồng với 1 cầu thủ kỳ cựu được Casemiro đánh giá rất cao.

MU có kế hoạch cải tổ vị trí thủ môn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, "quỷ đỏ" thành Manchester đang quan tâm đến việc chiêu mộ Karl Darlow của Leeds United để bổ sung một người dự bị giàu kinh nghiệm ở vị trí thủ môn. Hợp đồng của thủ môn 35 tuổi này với đội chủ sân Elland Road sẽ hết hạn vào cuối tháng này và anh có thể chuyển nhượng tự do.

Tờ Athletic (Anh) đưa tin Leeds United muốn đề nghị Darlow một hợp đồng mới để giữ anh ở lại CLB, và dự kiến ​​sẽ đưa ra lời đề nghị đó. Trong khi đó, Manchester United cũng được cho là đã thảo luận về việc chiêu mộ thủ môn Sam Johnstone của Wolves, người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội chủ sân Old Trafford.

Sam Johnstone, 33 tuổi rời MU vào năm 2018 và đã xây dựng được một sự nghiệp ấn tượng, dù chưa từng ra sân cho đội một của Quỷ đỏ. Đây là một diễn biến thú vị khi MU vừa gia hạn hợp đồng với thủ môn kỳ cựu Tom Heaton thêm một mùa giải nữa.

Darlow đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: Robbie Jay Barratt/Mirror

Tom Heaton, 40 tuổi được dự đoán sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này, nhưng đã gia hạn hợp đồng thêm một năm. Heaton gia nhập Manchester United lần đầu vào năm 2021 và chỉ có ba lần ra sân cho đội một trong thời gian đó.

Mặc dù ít được ra sân, Tom Heaton vẫn được xem là một thành viên vô cùng quan trọng của đội 1 MU và đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy các tiêu chuẩn ở hậu trường. Một cầu thủ chắc chắn sẽ rời MU mùa hè này là Casemiro sau khi hết hạn hợp đồng

Trước đó, ngôi sao người Brazil Casemiro nhấn mạnh vai trò quan trọng mà Tom Heaton đảm nhiệm trong phòng thay đồ của MU, và lý do tại sao sự đóng góp của Heaton lại thiết yếu đến vậy.

Tom Heaton được Casemiro đánh giá rất cao. ẢNH: Ben Roberts/Danehouse/Mirror

"Anh ấy (Tom Heaton) rất quan trọng. Rất quan trọng đối với chúng tôi", Casemiro nói trên kênh YouTube Rio Ferdinand Presents, "Anh ấy thúc đẩy việc tập luyện, anh ấy thúc đẩy cả trong trận đấu, tất nhiên, anh ấy không ra sân thi đấu, nhưng anh ấy luôn nỗ lực hết mình. Đối với tôi, ai cũng cần người này, Tom Heaton giúp ích rất nhiều cho cả đội".

Manchester United dự kiến ​​sẽ cải tổ vị trí thủ môn, với việc Altay Bayindir được cho là sẽ ra đi, và tương lai của Andre Onana cũng đang bị đặt dấu hỏi. Mùa giải trước, thủ môn người Cameroon được cho mượn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Manchester United muốn bán anh để thu tiền. Nhưng các nguồn tin từ Anh cho rằng Onana muốn ở lại Old Trafford để cạnh tranh vị trí thủ môn số một với Senne Lammens.