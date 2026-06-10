Real Madrid đưa ra tuyên bố quan trọng, chia tay HLV trưởng 10/06/2026 09:17

(PLO)- Real Madrid đã có bước đi đầu tiên hướng tới sự trở lại của Jose Mourinho khi tuyên bố chính thức được đưa ra.

Florentino Perez đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid cuối tuần qua và ông đã có một bước tiến quan trọng hướng tới việc bổ nhiệm lại Jose Mourinho. Real Madrid đã xác nhận HLV trưởng Alvaro Arbeloa rời CLB, mở đường cho sự trở lại của "người đặc biệt".

Việc Arbeloa ra đi đã được dự đoán từ lâu sau một mùa giải đáng thất vọng, khi gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha kết thúc mùa giải mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Mourinho là người thay thế tiềm năng, khi Real Madrid đã đạt được thỏa thuận với đội bóng cũ của ông, Benfica. Và dường như sự trở lại của Mourinho đã tiến thêm một bước đáng kể, khi Los Blancos xác nhận Arbeloa đã ra đi.

Một thông cáo của Real Madrid cho biết: “Real Madrid CF và Alvaro Arbeloa đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng HLV trưởng đội một của ông ấy. Real Madrid vô cùng biết ơn Alvaro Arbeloa, người trong suốt thời gian gắn bó với CLB, từ khi còn ở học viện đào tạo trẻ, luôn thể hiện lòng trung thành, sự tận tâm và tính chuyên nghiệp.

Arbeloa chia tay vị trí HLV trưởng của Real Madrid. ẢNH: EPA

Alvaro Arbeloa là hiện thân của những giá trị mà câu lạc bộ chúng tôi theo đuổi. Real Madrid, nơi sẽ mãi là ngôi nhà của ông ấy, chúc Alvaro Arbeloa và toàn thể gia đình những điều tốt đẹp nhất trong giai đoạn mới của cuộc đời".

Arbeloa được bổ nhiệm vào tháng Giêng khi thay thế Xabi Alonso, người chỉ nắm quyền được vài tháng. Nhưng sự thay đổi đó không mang lại sự cải thiện nào cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real Madrid kết thúc ở vị trí thứ hai tại La Liga, cũng không giành được Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Champions League. Sự thay đổi mới nhất của Los Blancos diễn ra chỉ vài ngày sau khi Florentino Perez giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch CLB.

Mourinho sẽ trở lại đội chủ sân Bernabeu. ẢNH: EPA

Trong chiến dịch tái tranh cử chức chủ tịch, ông đã xác nhận sẽ bổ nhiệm Mourinho lần thứ hai. Perez nói: "Chúng tôi đã thắng cử và sẽ tiếp tục nỗ lực để giành thêm các danh hiệu. Tôi vẫn ở đây và tôi ở đây để bảo vệ Real Madrid.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để Real Madrid tiếp tục giành các danh hiệu, và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để đạt được chức vô địch Cúp C1 châu Âu lần thứ 16. Chúng tôi sẽ tiếp tục tự hào về sân vận động Santiago Bernabeu, sân vận động tốt nhất thế giới.

Tôi tự hào khi sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tự hào chào đón sự trở lại của một trong những HLV giỏi nhất thế giới, một người Madridista như Jose Mourinho. Và hãy yên tâm, với tôi trên cương vị chủ tịch, Real Madrid đã, đang và sẽ luôn thuộc về các thành viên của CLB".

Diễn biến kịch tính mới nhất này cũng diễn ra sau khi Real Madrid thông báo rằng họ đã bị đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid từ chối lời đề nghị khổng lồ chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez.