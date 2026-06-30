Một cầu thủ thừa nhận anh không nên cùng tuyển Anh dự World Cup 30/06/2026 08:09

Một cựu cầu thủ đội tuyển Anh thừa nhận anh không nên được chọn vào đội hình dự World Cup khi thậm chí còn chưa từng ra sân một trận nào ở Premier League vào thời điểm đó. Cụ thể, cựu tiền đạo của Arsenal và đội tuyển Anh, Theo Walcott, cho biết anh "không nên tham dự" World Cup 2006 sau khi nhận được lời triệu tập bất ngờ từ huấn luyện viên Sven Goran Eriksson.

Theo Walcott, khi đó mới 17 tuổi, được Eriksson điền tên vào đội hình tham dự World Cup 2006 tại Đức dù chưa từng ra sân cho đội 1 Arsenal. Walcott gia nhập Arsenal từ Southampton với giá 12 triệu bảng Anh vào tháng 1 năm 2006, nhưng phải đến đầu mùa giải tiếp theo mới có trận ra mắt. Tiền đạo sinh năm 1989 này đã ghi được 5 bàn thắng trong 23 lần ra sân sau khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Saints.

HLV Eriksson (trái) gây sốc khi triệu tập Walcott (phải) vào tuyển Anh dự World Cup cách đây 20 năm. ẢNH: MIRROR/GETTY

Có một sự hào hứng nhất định về tiềm năng của Walcott và Eriksson đã quyết định trao cho anh cơ hội trong đội tuyển Anh tham dự World Cup bất chấp tuổi đời còn trẻ và thiếu kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất. Mặc dù vào thời điểm đó, Walcott đã nắm bắt cơ hội để đại diện cho quốc gia của mình trên đấu trường lớn nhất, nhưng giờ đây anh tin rằng đó là "quá nhiều, quá sớm" và lẽ ra HLV Eriksson không nên triệu tập anh vào tuyển Anh dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail (Anh), Theo Walcott nói: "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá đột ngột đối với tôi. Tôi mới chỉ 17 tuổi. Tôi vừa chuyển từ Southampton ở Championship đến Arsenal. Tôi còn chưa được chơi ở Premier League. Khi bạn lớn lên, trở thành người lớn và có nhiều trách nhiệm hơn, có con cái riêng, giờ đây tôi nhìn lại và tự hỏi, "Sự bảo vệ nằm ở đâu?".

Đối với tôi, không, tôi không nên đi đến World Cup năm đó. Sol Campbell và Ashley Cole đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Gần đây tôi đã gặp lại cả hai người và cảm ơn họ vì lúc đó họ không nhận ra những gì họ đã làm cho tôi".

Bên cạnh áp lực trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội tuyển Anh tham dự World Cup, Theo Walcott còn phải đối phó với sự đeo bám của các tay săn ảnh sau khi được triệu tập. Các nhiếp ảnh gia đã đậu xe và túc trực cả đêm bên ngoài nhà Walcott ở làng Compton, Berkshire. Nhưng những người hàng xóm đã đứng về phía Walcott, họ di chuyển xe của mình để chặn một nhiếp ảnh gia lại, ngăn anh ta chụp ảnh Walcott và bạn gái lúc đó, nay là vợ anh, Mel.

Walcott (phải) cùng HLV tuyển Anh Thomas Tuchel (thứ hai từ trái sang) tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Họ (hàng xóm) chặn đường xe của anh ta (phóng viên ảnh), nhưng anh ta đe dọa sẽ tông vào họ nếu họ không tránh đường để cho anh ta chụp ảnh tôi", Theo Walcott nhớ lại, "Chỉ để chụp một tấm ảnh thôi mà đặt mọi người vào nguy hiểm. Những người đàn ông trưởng thành bám theo một cậu bé và một cô bé. Bây giờ khi nói ra điều đó, bạn sẽ nghĩ, "Trời ơi. Sao chuyện đó lại được chấp nhận?". Thật đáng sợ, nhưng chuyện đó xảy ra hàng ngày".

Cuối cùng, Theo Walcott không được ra sân một phút nào cho đội tuyển Anh tại World Cup 2006, khi HLV Eriksson quyết định không trao cho cầu thủ trẻ này một phần thưởng lớn dù đã có khởi đầu ấn tượng trong sự nghiệp. "Hồi đó mọi chuyện rất khác", Theo Walcott nói thêm, "Tôi phải đối phó với giới săn ảnh. Giờ thì họ có thêm mạng xã hội mà bạn không thể tránh khỏi, thứ luôn nằm trong lòng bàn tay bạn từng phút giây".