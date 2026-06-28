Salah chấn thương, Ai Cập gặp tổn thất lớn 28/06/2026 13:35

(PLO)- Mohamed Salah phải đi chụp chiếu để kiểm tra chấn thương trong bối cảnh Ai Cập gặp phải tổn thất đáng báo động tại World Cup 2026.

Mohamed Salah đã đóng vai trò quan trọng trong hành trình lịch sử của Ai Cập đến vòng knock-out World Cup 2026, nhưng ngôi sao của Liverpool hiện đang gặp vấn đề về chấn thương trước vòng 32 đội vào tuần tới. Ai Cập đang phải đối mặt với mối lo ngại lớn về chấn thương khi đội trưởng Mohamed Salah sẽ được chụp chiếu sau khi bị thay ra trong trận đấu với Iran.

Mo Salah, người sẽ chính thức rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do vào ngày 1 tháng 7, đã được thay thế bởi Mostafa Zico ở phút thứ 57 trong trận hòa 1-1 với Iran ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026.

Cầu thủ từng 4 lần giành Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh đã gây ấn tượng tại World Cup mùa hè này , khi ghi bàn thắng thứ 68 cho tuyển Ai Cập trong chiến thắng 3-1 trước New Zealand ở trận đấu thứ hai vòng bảng. Cầu thủ 34 tuổi này cũng kiến ​​tạo hai bàn thắng khác trong giải đấu, giúp Ai Cập lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup.

Nhưng hiện tại đang có những nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng Salah tham gia trận đấu với Úc ở vòng knock out vào ngày 4-7 tới. Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đưa ra một thông tin đáng lo ngại trong một bài đăng trên X sau trận đấu với Iran.

Salah dính chấn thương trong trận đấu với Iran. ẢNH: ISI PHOTO

Liên đoàn bóng đá Ai Cập cho biết: "Hossam Hassan, giám đốc kỹ thuật của đội tuyển quốc gia Ai Cập, xác nhận rằng Mohamed Salah, đội trưởng đội tuyển, đã phàn nàn về cơn đau ở gân kheo trong trận đấu với Iran tại World Cup 2026, dẫn đến việc anh phải rời sân trong hiệp hai".

Hassan cho biết thêm Ahmed Fotouh, hậu vệ trái của đội tuyển Ai Cập, cũng cảm thấy đau ở gân kheo, trong khi Mohamed Abdelmonem bị bầm tím ở mắt cá chân.

"Giám đốc kỹ thuật của đội tuyển quốc gia cho biết Salah, Fotouh và Abdelmonem ​​sẽ được chụp X-quang và kiểm tra y tế dưới sự giám sát của bác sĩ của đội, ông Mohamed Aboul Ela, để kiểm tra tình trạng sức khỏe và xác định phác đồ điều trị nhằm giúp cả ba người hồi phục".

Tương lai của Salah tại Liverpool cũng đang gặp nhiều bất trắc khi anh chuẩn bị rời Merseyside sau chín năm. Người đại diện của tiền đạo này, Ramy Abbas, đã phủ nhận thông tin Salah đã quyết định bến đỗ tiếp theo, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng anh sẽ chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ .

Trên trang X, Ramy Abbas viết: "Mohamed Salah lẫn tôi đều không muốn thảo luận về những kế hoạch tương lai nhạy cảm với những người không liên quan đến chúng. Cả tôi và anh ấy đều rất kín đáo về những chuyện này. Vâng, mọi người có thể hỏi và họ có thể nhận được câu trả lời lịch sự thông thường, nhưng chỉ vậy thôi".

Salah sẽ chia tay Liverpool nhưng chưa rõ đội bóng tiếp theo của anh là ai? ẢNH: LIVERPOOL FC

Những phát ngôn của Abbas được đưa ra sau khi doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ Torunogullari tuyên bố siêu sao người Ai Cập Salah rất muốn chuyển đến Fenerbache.

Trả lời phỏng vấn Fotospor hồi đầu tháng 6, ông Torunogullari nói: “Mo Salah rất muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ. Những cuộc gặp gỡ của chúng tôi đều rất tích cực. Chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung với anh ấy về nhiều vấn đề, bao gồm cả mức lương. Tôi tin nếu ban lãnh đạo mới đưa ra yêu cầu như vậy, Salah sẽ khoác áo Fenerbahce. Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác với ban lãnh đạo mới trong các cuộc đàm phán".

Salah sẽ rời Liverpool với tư cách là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của CLB, sau khi giành được vô số danh hiệu lớn kể từ khi gia nhập Anfield dưới thời HLV Jurgen Klopp vào tháng 6 năm 2017. Những danh hiệu đó bao gồm hai chức vô địch Premier League, Champions League, FA Cup và hai League Cup.