Bảng xếp hạng đội xếp thứ ba tại World Cup 2026 27/06/2026 14:30

(PLO)- Cuộc thảo luận về VAR của trọng tài bị rò rỉ ngay trên sóng trực tiếp truyền hình cho thấy một góc nhìn rất khác về World Cup 2026.

Việc liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tường thuật World Cup 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi người xem trận đấu giữa Senegal và Iraq được chứng kiến ​​một góc nhìn hiếm hoi. Tình huống trọng tài Premier League và World Cup Anthony Taylor kiểm tra VAR đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình do lỗi của FIFA. Máy quay truyền hình được đặt cạnh màn hình tại Sân vận động Toronto ở Canada, nơi người ta nghe thấy vị trọng tài sinh ra ở Manchester này đang trao đổi với các đồng nghiệp trong phòng VAR.

Vị trọng tài 47 tuổi Anthony Taylor đã trải qua một ngày bận rộn khi điều khiển trận đấu cuối cùng ở vòng bảng World Cup 2026 giữa Senegal và Iraq vào hôm nay 27-6. Nhà vô địch Cúp bóng đá châu Phi cần phải thắng đậm để tăng cơ hội vào vòng loại trực tiếp thông qua vị trí thứ ba có thành tích xuất sắc, và chỉ sau 10 phút, đã có một bàn thắng và một thẻ đỏ được rút ra.

Ban đầu, hậu vệ người Iraq, Rebin Sulaka, nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Sadio Mane, khi cựu cầu thủ của Liverpool này băng lên đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, sau khi xem lại màn hình, trọng tài Taylor đã nâng mức thẻ lên thành thẻ đỏ. Khán giả đã có cơ hội đặc biệt được nghe trực tiếp cuộc đối thoại giữa trọng tài chính với các trợ lý trọng tài video (VAR) xem lại tình huống tại trung tâm điều khiển.

Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ khiến Iraq sụp đổ trước Senegal. ẢNH: MIRROR/GETTY

Có thể nghe thấy trọng tài chính Taylor nói: "Có một cầu thủ khác (của Iraq) ở phía xa phải không? Vậy thì cú chạm bóng tiếp theo của tiền đạo (Mane), anh ta sẽ sút vào khung thành, đúng không? Cầu thủ ở phía xa sẽ không kịp lùi về phòng ngự trước khi anh ta sút".

Sau đó, phát biểu qua hệ thống loa để xác nhận quyết định, trọng tài Taylor nói: "Sau khi xem xét, cầu thủ số hai của Iraq đã cố tình phạm lỗi giữ người và cản trở một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Không có hậu vệ nào bọc lót, vì vậy quyết định cuối cùng của tôi là thẻ đỏ".

Senegal thể hiện phong độ ấn tượng trong hiệp hai khi tận dụng lợi thế hơn người để trừng phạt Iraq. Tiền đạo Ismaila Sarr của Crystal Palace nhân đôi cách biệt lên 2-0, trước khi Pape Gueye lập cú đúp. Và tám phút trước khi trận đấu kết thúc, Iliman Ndiaye ấn định tỷ số 5-0 cho Senegal.

Chiến thắng cách biệt 5 bàn giúp Senegal có hiệu số bàn thắng bại là +2 và giành được những điểm số đầu tiên, đưa họ lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất.

Trong khi đó, sau trận thua Brazil 0-3, hi vọng đi tiếp tại World Cup của tuyển Scotland rất mong manh. Đội bóng của Steve Clarke cần những kết quả có lợi khác để có thể lần đầu tiên trong lịch sử giành suất vào vòng knock-out World Cup. Nhưng chiến thắng vang dội của Senegal đồng nghĩa với việc Scotland tụt xuống ngoài tốp 8, sau Algeria, đội sẽ đối đầu với Áo vào sáng Chủ nhật (3 giờ sáng).

8/12 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất vòng bảng World Cup 2026 sẽ giành vé vớt đi tiếp. Hiện 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng này gồm Thụy Điển, Ecuador, Bosnia, Paraguay (cùng 4 điểm), Senegal, Iran, Croatia và Hàn Quốc (cùng 3 điểm), trong khi còn 3 bảng nữa chưa đá vòng cuối.