Xác định đối thủ không tưởng của Argentina ở vòng 1/16 World Cup 2026 27/06/2026 13:42

(PLO)- Các cầu thủ Cape Verde đạt thành tích lịch sử như thế nào khi trận đấu trong mơ tại World Cup 2026 được xác nhận.

Cape Verde đã làm nên lịch sử khi lọt vào knock-out World Cup 2026 và họ sẽ đối đầu với một đối thủ trong mơ. Trong lần đầu tiên tham dự World Cup, Cape Verde gây kinh ngạc khi bất bại cả 3 trận vòng bảng với 3 trận hòa, trong đó họ không thua những đội cực mạnh như Tây Ban Nha (hòa 0-0), Uruguay (2-2) và mới nhất là hòa Saudi Arabia 0-0 vào hôm nay 27-6.

Hành trình đáng kinh ngạc của Cape Verde vẫn chưa kết thúc, khi đại diện châu Phi này trở thành quốc gia nhỏ nhất từng lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup. Họ đứng thứ hai ở bảng H và được tưởng thưởng bằng một trận đấu vòng 32 gặp nhà đương kim vô địch Argentina.

Đội tuyển Cape Verde đã hòa 0-0 với Saudi Arabia tại Sân vận động Houston trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Nhưng sau khi giành được điểm thứ ba, số phận của họ vẫn đang được định đoạt cách đó khoảng 820 dặm tại Zapopan, Mexico, nơi Tây Ban Nha đối đầu với Uruguay.

Do đó, các cầu thủ Cape Verde đã tập trung trên sân và theo dõi những phút cuối của trận đấu trên điện thoại di động của họ. Thời điểm đó, Tây Ban Nha đang dẫn trước Uruguay 1-0. Và căng thẳng leo thang khi. Agustin Canobbio của Uruguay đã bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối trận vì pha phạm lỗi thô bạo với Pau Cubarsi.

Lần đầu tham dự World Cup, Cape Verde bất bại và đi tiếp vào vòng knock-out. ẢNH: ITV SPORTS

Sau đó, Canobbio đã nổi nóng với trọng tài, buộc các đồng đội phải can thiệp, và anh cũng tiếp tục xô xát với các cầu thủ trên băng ghế dự bị của Tây Ban Nha. Vụ ẩu đả này đã kéo dài trận đấu thêm một thời gian và khiến Cape Verde phải chờ đợi trong lo lắng.

Cuối cùng, trọng tài đã kết thúc trận đấu. Chiến thắng của Tây Ban Nha đồng nghĩa với việc Cape Verde vượt qua Uruguay và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai, giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội, nơi họ sẽ tiếp tục hành trình không tưởng đối đầu với Argentina của Lionel Messi.

Các cầu thủ Cape Verde lập tức vỡ òa trong niềm vui, nhảy cẫng lên ăn mừng thành tích đáng kinh ngạc này, nhiều cầu thủ rất xúc động bên gia đình của mình. Cape Verde bước vào vòng 32 với đầy sự tự tin và niềm tin khi giữ sạch lưới hai trận và chỉ để thủng lưới hai bàn trong cả ba trận đấu vòng bảng.

Kỷ lục đó sẽ bị thử thách nghiêm trọng bởi Argentina và một Lionel Messi hoàn toàn khỏe mạnh, khi có thông tin xác nhận rằng M10 chỉ chơi một phần hiệp hai trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Jordan vào sáng mai 28-6.