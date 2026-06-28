'Họ muốn tuyển Iran thua tại World Cup 2026' 28/06/2026 13:48

Các cầu thủ và nhân viên của đội tuyển Iran đã buộc phải đóng quân ở Mexico và bay đến Mỹ vào ngày diễn ra các trận đấu World Cup 2026 trong bối cảnh xung đột giữa quốc gia này và Mỹ. HLV trưởng đội tuyển Iran, Amir Ghalenoei, đã kêu gọi chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino "đứng lên" chống lại hành động của Mỹ với tuyển Iran, trong khi đội trưởng Mehdi Taremi mô tả World Cup là một "thảm họa".

Đội tuyển Iran đã phải đối mặt với nhiều thách thức cả trong và ngoài sân cỏ trong suốt vòng bảng World Cup và hành trình của họ đã kết thúc sau khi chỉ đứng thứ ba bảng G với 3 trận hòa và không thể giành vé vớt đi tiếp. Đội bóng của HLV Ghalenoei tưởng chừng đã chắc suất vào vòng 32 đội ở phút bù giờ trước khi bàn thắng quyết định nâng tỉ số lên 2-1 của Shoja Khalilzadeh bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị, trong khi Saeid Ezatolah cũng đánh đầu trúng xà ngang.

Nhưng sự thất vọng của tuyển Iran không chỉ dừng lại ở kết quả trận đấu. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Iran và Mỹ, các cầu thủ và nhân viên của đội tuyển Iran bị cấm lưu trú tại Mỹ và buộc phải đóng quân tại Tijuana, Mexico, mặc dù tất cả các trận đấu của Iran tại vòng bảng World Cup 2026 đều diễn ra trên đất Mỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV Ghalenoei của tuyển Iran thừa nhận chủ tịch FIFA Infantino đã cố gắng hết sức để giúp đỡ họ, nhưng muốn FIFA và chủ tịch của tổ chức này tiến xa hơn nữa. "Tôi biết ông Infantino đã cố gắng hết sức để giảm thiểu các vấn đề nhiều nhất có thể, nhưng chính nước chủ nhà (Mỹ) đã không đối xử tốt với chúng tôi", HLV Ghalenoei nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Trong khi đó, đội trưởng Taremi - người đã đá hỏng quả phạt đền ngay sau khi Ramin Rezaeian gỡ hòa - đã chỉ trích FIFA và nhắc đến 11 quan chức cấp cao của Iran bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. "Ngay từ đầu, đây đã là một kỳ World Cup thảm họa", tiền đạo này than thở, "Ý tôi là, FIFA phải giải quyết mọi vấn đề ở đây nhưng thật không may là họ không thể giải quyết vấn đề ngay từ đầu.

"Ông Infantino đã đến phòng thay đồ của chúng tôi sau trận đấu đầu tiên và ông ấy nói, "Đây mới chỉ là khởi đầu". Nhưng vòng bảng kết thúc và chúng tôi không có nhân viên hậu cần ở đây, họ cũng không có visa. Làm sao điều đó có thể xảy ra?".

Khi được hỏi liệu anh có tin FIFA và Mỹ muốn loại Iran khỏi World Cup 2026 hay không, Taremi trả lời: "Chúng tôi phải chống lại mọi thứ ở đây. Tôi không biết mọi người muốn gì hay biết gì, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, vâng, tôi nghĩ họ muốn điều đó (tuyển Iran bị loại)".

HLV Ghalenoei và Taremi đã lên tiếng về những khó khăn mà tuyển Iran gặp phải tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, HLV Ghalenoei nói thêm: "Tôi muốn nói với các cầu thủ và toàn đội rằng tôi tự hào về họ. Những gì những người trẻ tuổi này, những cầu thủ này đã làm được, điều đó nên được ghi vào lịch sử bởi vì nước chủ nhà đã đối xử với chúng tôi rất bất công.

Nếu nước chủ nhà cho phép chúng tôi đến sớm hơn hai tuần, chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn. Đó là những yêu cầu hợp lý, có cơ sở. Chúng tôi đã có thể hồi phục và có thể trạng tốt hơn về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, họ đã tước đoạt quyền lợi đó của chúng tôi.

Khi thi đấu, về mặt thể chất và chuyên môn, cơ thể chúng ta đều ở trạng thái suy yếu, và khi đột nhiên phải lên máy bay, điều đó thực sự làm trì hoãn quá trình hồi phục. Đây là lần thứ ba họ làm điều này với chúng tôi, chúng tôi phải rời khỏi đây đến sân bay và quay lại Tijuana, mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Cách họ đối xử với chúng tôi thực sự rất tệ và chúng tôi hy vọng cả thế giới sẽ nhận thức được điều đó.

Họ không cho phép chúng tôi đến sớm hơn hai tuần và hai ngày trước mỗi trận đấu. Điều này đã gây tổn hại rất lớn cho chúng tôi. Và đất nước chúng tôi cũng đã trải qua chiến tranh. Bất chấp tất cả những khó khăn đó, chúng tôi vẫn có thể thi đấu tốt và thế giới tự hào về người Iran và đội tuyển của chúng tôi. Tôi nghĩ đó là thành tựu lớn nhất của chúng tôi bất chấp mọi trở ngại và khó khăn mà họ đặt ra trước mắt".