Messi sút phạt kết liễu đối thủ, Argentina đầy uy lực 28/06/2026 11:27

(PLO)- Lionel Messi thêm một lần chứng minh đẳng cấp siêu sao khi chỉ cần xuất hiện từ băng ghế dự bị đã lập tức để lại dấu ấn, góp công giúp Argentina đánh bại Jordan 3-1 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 trên sân tại Texas.

Chiến thắng đậm Jordan giúp nhà đương kim vô địch Argentina khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Dù HLV quyết định cất Messi trong đội hình xuất phát, Argentina vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận. Albiceleste liên tục dồn ép đối thủ bằng lối chơi áp sát và những pha phối hợp tốc độ. Phút 19, Giovani Lo Celso mở tỷ số bằng cú đá phạt đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc cao, khiến thủ thành Yazeed Abu Laila chỉ còn biết đứng nhìn.

Messi vùng vẫy giữa hàng thủ Jordan. Ảnh: EPA.

Đến phút 31, Lautaro Martinez lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, nâng cách biệt lên 2-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sau khi đổi sân, Argentina vẫn duy trì sức ép và từng đưa bóng vào lưới thêm một lần nhưng bàn thắng của Lautaro không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong lúc đội bóng Nam Mỹ mải mê tấn công, Jordan bất ngờ rút ngắn tỷ số ở phút 55. Từ pha phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh phải, Ehsan Haddad kiến tạo để Mousa Tamari dứt điểm chính xác, mang lại hy vọng cho đại diện châu Á.

Messi cùng đồng đội thẳng tiến vào vòng knock out đầu tiên của World Cup gặp đối thủ yếu Cape Verde. Ảnh: EPA.

Phút 60, Messi được tung vào sân trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Sau một cú đá phạt chưa thành công ở phút 65, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng nhanh chóng sửa sai. Đến phút 80, anh thực hiện cú sút phạt hiểm hóc đưa bóng bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina.

3 điểm trọn vẹn giúp Argentina kết thúc vòng bảng với phong độ hoàn hảo, trong khi Messi tiếp tục cho thấy anh vẫn là quân bài tạo khác biệt ở những thời khắc quan trọng nhất.