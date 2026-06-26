Nhật Bản đòi hạ gục Brazil thêm lần nữa 26/06/2026 17:24

(PLO)- Đội tuyển Nhật Bản bước vào trận đại chiến với Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026 cùng sự tự tin rất lớn.

Trước cuộc đối đầu diễn ra tại Houston ngày 30-6, HLV Hajime Moriyasu khẳng định Samurai Blue đã vươn lên một tầm vóc mới và Brazil sẽ phải hết sức cảnh giác.

Nhật Bản giành quyền vào vòng knock out sau khi kết thúc bảng F ở vị trí nhì bảng với 5 điểm. Trận hòa Thụy Điển 1-1 ở lượt đấu cuối giúp đội bóng châu Á cùng Hà Lan giành vé đi tiếp. Dù không thể đứng đầu bảng, hành trình bất bại của Nhật Bản vẫn tạo ra nhiều dấu ấn mạnh mẽ.

HLV Moriyasu đặc biệt nhắc lại chiến thắng lịch sử 3-2 trước đối thủ lớn Brazil trong trận giao hữu tại Tokyo hồi tháng 10 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đánh bại đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup, một cột mốc giúp toàn đội có thêm niềm tin trước màn tái đấu.

Thầy trò HLV Moriyasu không ngại chạm trán Brazil ở vòng knock out. Ảnh: EPA.

“Ở trận đấu trước, chúng tôi đã chứng minh Nhật Bản không phải một đối thủ dễ bị đánh bại. Đó là bước tiến quan trọng. Brazil là một trong những đội mạnh nhất thế giới và chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho họ. Nhưng chúng tôi tin mình có cơ hội chiến thắng”, HLV Moriyasu chia sẻ.

Trong trận gặp Thụy Điển, Nhật Bản mở tỷ số nhờ công của Daizen Maeda nhưng nhanh chóng bị đối thủ san bằng cách biệt. Moriyasu thừa nhận hàng thủ đã có thời điểm gặp khó khăn, tuy nhiên ông lập tức đưa ra những điều chỉnh hợp lý để giữ vững kết quả và đảm bảo chiếc vé đi tiếp.

Với chiến lược gia người Nhật, thành công tại World Cup 2026 là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Nhật Bản, đồng thời mở ra niềm tin lớn hơn cho các đội tuyển châu Á trên sân chơi quốc tế.

Thủ thành Suzuki tự tin vào chính mình và đồng đội. Ảnh: EPA.

Thủ môn Zion Suzuki cũng đánh giá cao tinh thần của toàn đội sau trận hòa Thụy Điển. Anh cho rằng việc vượt qua sức ép trong hiệp hai là sự chuẩn bị quan trọng trước thử thách mang tên Brazil.

“Sau khi chúng tôi dẫn trước, họ gây áp lực rất lớn. Nhưng điều quan trọng là Nhật Bản không để thua và vẫn duy trì chuỗi trận bất bại. Đây sẽ là động lực lớn trước trận đấu với Brazil”, người gác đền Suzuki nói.

Với phong độ ổn định, tinh thần tự tin và ký ức chiến thắng trước Brazil, Nhật Bản đang sẵn sàng tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 32 đội. Samurai Blue muốn chứng minh họ đã không còn là đội bóng chỉ đến World Cup để học hỏi, mà chính là đối thủ có thể khiến mọi ông lớn phải dè chừng.