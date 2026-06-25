Neymar xúc động bật khóc nức nở 25/06/2026 11:18

(PLO)- Neymar xúc động bật khóc nức nở sau khi ra sân trở lại trong màu áo đội tuyển Brazil - 981 ngày sau lần xuất hiện cuối cùng - trong trận thắng Scotland 3-0 tại World Cup 2026.

Neymar đã có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Brazil kể từ năm 2023 khi Selecao đánh bại Scotland 3-0 tại World Cup 206 vào sáng nay 25-6. Neymar, 34 tuổi, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng sau 129 lần ra sân, nhưng anh đã không thi đấu cho "những vũ công Samba" kể từ trận thua trước Uruguay ở vòng loại World Cup vào ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Trong trận đấu đó, tiền đạo Neymar bị đứt dây chằng chéo trước và sụn chêm ở đầu gối trái, mở đầu cho vài năm đầy khó khăn với những chấn thương. Việc anh được HLV Carlo Ancelotti triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 là một bất ngờ lớn. Sau khi bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên vòng bảng vì chấn thương bắp chân, anh đã sẵn sàng cho trận đấu với Scotland.

Ở phút thứ 76 của trận đấu, Neymar được tung vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Matheus Cunha khi đội nhà đang dẫn trước 3-0. Neymar đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ trên sân vận động và những pha chạm bóng đầu tiên của anh đã nhận được những tràng vỗ tay vang dội.

Điều đó có nghĩa là cầu thủ 34 tuổi này đã khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự bốn kỳ World Cup, và mặc dù không thể tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đến trận đấu, Neymar đã ngay lập tức đảm nhiệm các pha đá phạt của Brazil.

Neymar cười rất tươi khi được tung vào sân ở phút 76. ẢNH: GETTY/DAILYMAIL

Sau khi trận đấu kết thúc, Neymar đã bật khóc nức nở và chào những người có mặt tại sân vận động Miami. Việc Neymar được HLV Ancelotti triệu tập vào đội tuyển tham dự giải đấu đã nhận được sự đón nhận tích cực từ người hâm mộ, mặc dù một số người theo dõi vẫn tỏ ra sốc trước lịch sử sự nghiệp gần đây của anh.

Chấn thương đầu gối ban đầu xảy ra ngay khi ngôi sao người Brazil bắt đầu thi đấu cho Al Hilal ở Saudi Arabia, và cuối cùng dẫn đến việc hợp đồng của anh bị chấm dứt vào tháng 1 năm 2025 do anh gặp khó khăn trong việc hồi phục thể lực, chỉ ra sân 7 trận trong vòng 18 tháng.

Cuối tháng đó, Neymar trở lại CLB thời thơ ấu Santos ở Brazil và kể từ đó đã ghi được 17 bàn thắng và có thêm 8 pha kiến ​​tạo trong 43 lần ra sân. Tuy nhiên, cựu sao Barcelona này đã gặp phải nhiều vấn đề về thể lực. Vào thời điểm đó, Santos phải vật lộn ở những vị trí thấp trong giải đấu hàng đầu Brazil.

Việc Neymar được triệu tập cũng đồng nghĩa với việc tiền đạo Joao Pedro của Chelsea, người đã có một mùa giải cực kỳ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh mùa 2025-26, bị loại khỏi đội hình tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Khi giải thích quyết định đưa Neymar vào đội hình, HLV Ancelotti nói: "Chúng tôi đã dành cả năm để phân tích Neymar. Chúng tôi nhận ra rằng trong giai đoạn cuối này, anh ấy duy trì được phong độ ổn định và có thể trạng tốt.

Tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên. Rất nhiều, từ các nhà báo và ca sĩ… từ khắp nơi trên thế giới. Những nỗ lực mà đội ngũ nhân viên đã thực hiện trong năm qua là rất tốt, được thực hiện bài bản, với năng lực, cá tính và tinh thần cạnh tranh cao. Tôi có đầy đủ thông tin cần thiết để lập danh sách đội hình với ít sai sót hơn".

Neymar bật khóc sau trận đấu. ẢNH: GETTY/DAILYMAIL

Trước khi công bố đội hình, Ancelotti cũng đã nêu bật những lợi ích của việc đưa Neymar vào đội.

"Neymar là một cầu thủ quan trọng đối với đất nước này bởi tài năng mà anh ấy luôn thể hiện", HLV Ancelotti giải thích, "Anh ấy rất được yêu mến, rất được quý trọng. Tôi nghĩ việc các cầu thủ bày tỏ ý kiến ​​là điều bình thường… thể lực của anh ấy đã được cải thiện. Anh ấy có thể duy trì cường độ cao trong trận đấu".

Chiến thắng dễ dàng của Brazil trước Scotland đồng nghĩa với việc họ tiến vào vòng tiếp theo. Brazil sẽ vào vòng 32 đội với tư cách là đội nhất bảng C và sẽ đối đầu với đội xếp thứ hai bảng F, có thể là Nhật Bản, Hà Lan hoặc Thụy Điển.