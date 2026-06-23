Danh sách 6 đội chính thức đi tiếp và 4 đội bị loại ở World Cup 2026 23/06/2026 16:22

(PLO)- Vòng bảng World Cup 2026 đang dần bước vào giai đoạn quyết định và những đội tuyển đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội đã chính thức lộ diện.

Sau hai lượt trận, sáu cái tên xuất sắc nhất gồm Mexico, Mỹ, Đức, Argentina, Pháp và Na Uy đã sớm hoàn thành mục tiêu đi tiếp ở World Cup 2026, trong khi nhiều đối thủ khác vẫn phải căng mình cho cuộc chiến sinh tồn.

Tâm điểm của ngày thi đấu 23-6 thuộc về Argentina. Đội bóng Nam Mỹ đánh bại Áo 2-0 để chắc suất vào vòng knock out. Một lần nữa, Lionel Messi trở thành người hùng khi ghi cả hai bàn thắng, tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ và dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới của giải đấu.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp thứ 2 liên tiếp giúp tuyển Pháp sớm giành vé đi tiếp sau 2 lượt trận vòng bảng Cúp thế giới. Ảnh: EPA.

Sau màn trình diễn của Messi, Kylian Mbappe cũng lập tức đáp trả bằng một trận đấu ấn tượng. Tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp ghi cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Iraq trên sân Philadelphia. Bàn thắng còn lại của Les Bleus được thực hiện bởi Ousmane Dembele, qua đó giúp đại diện châu Âu trở thành đội tuyển thứ năm góp mặt ở vòng 32 đội.

Na Uy là cái tên mới nhất ghi tên mình vào danh sách này. Trong cuộc đối đầu đầy kịch tính với Senegal, ngôi sao Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng cùng một pha kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng 3-2 của đội bóng Bắc Âu. Màn trình diễn xuất sắc của chân sút thuộc biên chế Manchester City giúp tuyển Na Uy tiếp tục tạo nên bất ngờ tại giải đấu năm nay.

Jordan ngay sau trận thua ngược Algeria 1-2 đã sớm dừng cuộc chơi. Ảnh: EPA.

Tính đến thời điểm hiện tại, 10 trong tổng số 12 bảng đấu đã hoàn thành hai lượt trận. Bên cạnh những đội sớm giành vé đi tiếp, cuộc đua giành suất còn lại vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Theo thể thức mới, vòng 32 đội sẽ bao gồm các đội nhất bảng, nhì bảng cùng những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, hành trình World Cup 2026 đã khép lại với Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Jordan. Những ứng viên còn lại vẫn đang nỗ lực giành lấy chiếc vé quý giá để tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh.