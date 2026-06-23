Messi ghi 5 bàn, phá 4 kỷ lục World Cup 23/06/2026 07:21

(PLO)- Lionel Messi tiếp tục viết nên chương huy hoàng mới trong lịch sử bóng đá thế giới khi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 tại bảng J World Cup 2026.

Chiến thắng trên sân AT&T ở Arlington, Texas đã đưa La Albiceleste giành vé vào vòng 32 đội và chứng kiến siêu sao 39 tuổi Messi sau hai trận ghi 5 bàn, phá vỡ hàng loạt cột mốc tưởng chừng bất khả xâm phạm.

Messi mở tỷ số ở phút 38 trước khi khép lại trận đấu bằng bàn thắng ở phút 90+5. Hai pha lập công này giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 18, chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn từng được huyền thoại người Đức Miroslav Klose nắm giữ trong nhiều năm.

Ngôi sao người Argentina chỉ sau hai trận đã ghi đến 5 bàn thắng. Ảnh: EPA.

Chân sút người Argentina giờ đây trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Đêm thăng hoa của Messi chưa dừng lại ở đó. Trước Áo, anh có chiến thắng thứ 18 tại World Cup, vượt qua thành tích 17 trận thắng của Klose để độc chiếm vị trí số một về số trận thắng trong lịch sử giải đấu.

Chỉ trong hai lượt trận đầu tiên của World Cup 2026, đội trưởng Argentina đã lần lượt vượt qua những cột mốc từng thuộc về các huyền thoại bóng đá thế giới.

M10 vượt qua mọi rào cản và chính thức giúp Argentina giành vé đi tiếp sau vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, cuộc đối đầu với Áo cũng đánh dấu lần ra sân thứ 28 của Messi ở sân chơi World Cup. Thành tích này bỏ xa kỷ lục cũ 25 trận do Lothar Matthaus thiết lập. Tổng thời gian thi đấu của anh tại giải đấu cũng tiếp tục tăng mạnh từ cột mốc 2.489 phút vốn đã đứng đầu lịch sử.

Dù đã sở hữu vô số kỷ lục, Messi vẫn còn cơ hội chinh phục thêm một cột mốc khác. Hiện anh đã có 8 pha kiến tạo tại World Cup, ngang bằng thành tích của huyền thoại Diego Maradona. Chỉ cần thêm một đường chuyền thành bàn, Messi sẽ tiếp tục khiến thế giới phải nhắc đến tên mình như cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup.