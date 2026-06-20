Truyền thông Brazil đặc biệt khen ngợi ngôi sao của MU tại World Cup 20/06/2026 16:07

(PLO)- Những bình luận của truyền thông Brazil về Matheus Cunha tại World Cup 2026 nói lên rất nhiều điều về Manchester United.

Tuyển Brazil đã đánh bại Haiti 3-0 trong trận đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2026 vào ngày 20-6. Sau trận đấu, truyền thông Brazil hết lời khen ngợi Matheus Cunha sau màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo 27 tuổi của Manchester United này với cú đúp vào lưới Haiti.

Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã bị Morocco cầm hòa 1-1 trong trận đấu mở màn World Cup mùa hè này. Vì vậy, họ rất muốn thể hiện bản lĩnh khi đối đầu với Haiti, đội bóng hiện xếp hạng 87 thế giới của FIFA. Brazil đã thể hiện xuất sắc trong trận đấu này, với việc tiền đạo Cunha của MU mở tỉ số sau 23 phút đầu trận khá chậm chạp.

Được tiếp thêm động lực từ bàn thắng đó, nhà vô địch thế giới năm lần đã nhân đôi cách biệt nhờ bàn thắng của Cunha một lần nữa ở phút 36. Vào những phút bù giờ cuối hiệp một, Vinicius Junior ghi thêm bàn thắng thứ ba. Hiệp hai diễn ra khá êm đềm và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 cho Brazil tại Philadelphia.

Sau trận đấu, truyền thông Brazil đặc biệt hết lời ca ngợi Cunha, dành cho anh những lời tán dương và tuyên bố anh là cả hiện tại lẫn tương lai của hàng công đội tuyển Brazil.

Cunha (phải) xuất sắc ghi 2 bàn cho tuyển Brazil. ẢNH: MIRROR/GETTY

Correio Braziliense

Igor Thiago của Brentford dẫn đầu hàng công Brazil trong trận đấu mở màn gặp Morocco, nhưng đã được thay thế bởi Cunha trong trận gặp Haiti và mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Tờ báo Brazil Correio Braziliense hết lời khen ngợi HLV Ancelotti về sự thay đổi chiến thuật và cả Cunha về màn trình diễn xuất sắc của anh.

Correio Braziliense viết: "HLV người Ý (Ancelotti) đã vượt Đại Tây Dương và biến cầu thủ 27 tuổi của MU (Cunha) đến từ Paraiba thành một trong những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển quốc gia Brazil. Hai bàn thắng được ghi ở phút 23 và 36 của hiệp một là những bàn thắng đầu tiên của Cunha dưới thời Ancelotti.

Tiền đạo này trở thành cầu thủ thứ 15 của Brazil ghi bàn trong kỷ nguyên Ancelotti. Cunha đã chứng minh tại sao mình được coi là không thể thiếu. Mặc dù khoác áo số 9, anh không phải là một tiền đạo cắm điển hình. Cunha rời khỏi khu vực cấm địa, tham gia vào lối chơi xây dựng tấn công và kết nối các khu vực khác nhau trên sân.

Tuy nhiên, trong trận đấu đầu tiên đá chính tại World Cup 2026, Matheus Cunha cũng đã tận dụng cơ hội như một tiền đạo thực thụ. Năm 2022, Richarlison ghi hai bàn vào lưới Serbia. Lần này, đến lượt Cunha tỏa sáng”.

Cunha ăn mừng bàn thắng đầy ấn tượng. ẢNH: MIRROR/GETTY

O Globo

Trong một diễn biến khác, tờ O Globo đã mời các nhà báo và cây bút chuyên mục của mình đưa ra nhận định về cầu thủ xuất sắc nhất của Brazil trong chiến thắng 3-0. Mặc dù một số người chọn Vinicius Junior, Cunha vẫn nổi lên như một ứng cử viên được yêu thích nhất trong giới chuyên gia.

Một nhà báo nhận định: "Matheus Cunha gia nhập đội và làm mọi thứ được kỳ vọng sau một mùa giải tuyệt vời với Manchester United. Anh ấy đã giúp tạo sự linh hoạt và chuyển động cho hàng tấn công của Brazil. Cunha phối hợp ăn ý với Vinicius và thể hiện khả năng nắm bắt cơ hội. Anh ấy nhất định phải là cầu thủ đá chính cho đội bóng này".

Một chuyên gia khác cũng đồng ý rằng màn trình diễn của Cunha sẽ giúp anh chắc chắn có một suất đá chính trong đội hình xuất phát tuyển Brazil trong thời gian tới. Bản báo cáo nêu rõ: "Cunha đã chứng tỏ mình là lựa chọn tốt nhất trong đội hình tuyển Brazil cho vai trò kết hợp giữa tiền đạo và tiền vệ".