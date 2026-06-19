Thông tin mới vụ người phụ nữ chửi bới, tấn công công an phường ở Thái Nguyên 19/06/2026 16:30

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự Mạc Thị Thùy Linh (ngụ TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 19-6, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ việc một phụ nữ có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Mạc Thị Thùy Linh (30 tuổi, trú tại xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Mạc Thị Thùy Linh có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 17 giờ 28 phút chiều 17-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực đường Lý Nam Đế, Tổ công tác Cảnh sát trật tự của Công an phường Phổ Yên phát hiện xe mô tô do Trần Việt Tiến (23 tuổi, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) điều khiển, chở Mạc Thị Thùy Linh vi phạm giao thông nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong quá trình làm việc, Linh có lời lẽ thách thức cán bộ Công an phường, thậm chí nhiều lần xô đẩy mạnh khiến một cán bộ trong Tổ công tác ngã xuống mặt đường.

Tổ công tác đã đưa Tiến và Linh vào trụ sở Hạt kiểm lâm Phổ Yên cũ để làm việc, tuy nhiên Linh không chấp hành và đi ra giữa đường, đứng chặn đầu một chiếc xe ô tô tải đang di chuyển theo hướng Vạn Xuân - Quốc lộ 3 gây ách tắc giao thông.

Thấy tình huống nguy hiểm, Tổ công tác tiến hành khống chế Linh. Quá trình khống chế, Linh đã cắn vào bắp tay một cán bộ Công an. Tiếp đó, tại phòng làm việc của Hạt kiểm lâm, Linh liên tục có hành vi chửi bới, nhổ nước bọt, đồng thời dùng vũ lực tấn công gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác.

Nhận thấy Linh có hành vi chống người thi hành công vụ, Tổ công tác Công an phường Phổ Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Linh, sau đó bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, Linh đã thành khẩn khai nhận hành vi. Linh từng bị kết án 12 tháng tù về tội môi giới mại dâm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.