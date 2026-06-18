Xe tải tông liên hoàn rồi lao vào cửa hàng ở TP.HCM 18/06/2026 11:04

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, TP.HCM khiến nhiều phương tiện hư hỏng, cửa cuốn một cửa hàng bị tông sập.

Ngày 18-6, Công an phường Tam Bình, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, TP.HCM.

Xe tải tông liên hoàn xe van, xe máy rồi lao vào cửa hàng ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, hơn 4 giờ cùng ngày, một tài xế điều khiển xe van lưu thông trên đường Ngô Chí Quốc theo hướng từ tỉnh lộ 43 về đường Nguyễn Thị Diệp.

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực giao lộ Ngô Chí Quốc - Nguyễn Thị Thích, bất ngờ bị một xe tải chạy cùng chiều phía sau tông vào đuôi. Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục va chạm với một xe máy lưu thông trên đường.

Sau va chạm trên đường, chiếc xe van bị đẩy tông tiếp vào cửa cuốn của hàng mới dừng lại hẳn. Ảnh: XUÂN MINH

Tác động của vụ va chạm khiến xe van mất lái, lao lên vỉa hè rồi tông sập cửa cuốn của một cửa hàng bên đường.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng làm cửa cuốn cửa hàng bị hư hỏng, nhiều phương tiện liên quan cũng bị hư hại.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.