Công an phường Đông Hưng Thuận hỗ trợ du khách Nga tìm lại tài sản thất lạc 17/06/2026 08:46

(PLO)- Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM kịp thời hỗ trợ du khách Nga tìm lại và nhận đầy đủ tài sản thất lạc, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an.

Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 16-6-2026, anh Kitkin Daniil (SN 2001) cùng hai người bạn quốc tịch Nga đã vội vàng đến Công an phường Đông Hưng Thuận trình báo việc để quên tài sản trên xe taxi.

Công an phường Đông Hưng Thuận trao trả đầy đủ tài sản cho anh Kitkin Daniil cùng các bạn sau khi nhanh chóng xác minh, tìm kiếm.

Qua trao đổi, anh Daniil cho biết điện thoại vẫn còn tín hiệu định vị trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận.

Theo anh Daniil, chiếc điện thoại iPhone 17 Pro còn lưu giữ nhiều dữ liệu cá nhân, thông tin liên lạc, hình ảnh, tài liệu và kế hoạch cho chuyến du lịch tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ, nhẫn và vòng tay là những tài sản có giá trị, mang nhiều ý nghĩa kỷ niệm đối với anh. Việc thất lạc số tài sản trên khiến anh cùng các bạn vô cùng lo lắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trực ban Công an phường Đông Hưng Thuận đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy, triển khai các biện pháp xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm tài sản. Với tinh thần trách nhiệm cao và kinh nghiệm từ nhiều vụ việc tương tự, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an phường đã xác định được người tài xế taxi chở anh Kitkin Daniil là ông Nguyễn Hữu Trí.

Qua kiểm tra phương tiện, ông Trí phát hiện số tài sản hành khách để quên trên xe gồm: 1 điện thoại iPhone 17 Pro, 01 đồng hồ nhãn hiệu Michael Kors, 1 nhẫn kim loại, 1 vòng tay kim loại và 1 tai nghe Bluetooth.

Sau khi xác minh, Công an phường Đông Hưng Thuận đã tiến hành trao trả đầy đủ tài sản cho anh Kitkin Daniil.

Toàn bộ tài sản thất lạc gồm điện thoại, đồng hồ, nhẫn, vòng tay và tai nghe Bluetooth được trao trả đầy đủ cho anh Kitkin Daniil.

Nhận lại tài sản của mình, anh Daniil cùng hai người bạn không giấu được niềm vui và sự xúc động. Từ tâm trạng hoang mang, lo lắng khi nghĩ rằng có thể mất toàn bộ tài sản và dữ liệu quan trọng, các anh đã nở những nụ cười rạng rỡ khi được nhận lại đầy đủ tài sản chỉ sau một thời gian ngắn.

Các anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, nhiệt tình và thân thiện trong quá trình hỗ trợ.

Du khách Nga xúc động nhận lại tài sản thất lạc nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Đông Hưng Thuận.

Theo công an phường Đông Hưng Thuận, một việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” - Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất đang được Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, tận tụy trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.