Vụ 2 học sinh bị chặn đánh thương vong: Sẽ giám định tâm thần người gây án 16/06/2026 17:08

(PLO)- Nghi can dùng xẻng chặn đường tấn công hai học sinh thương vong tại xã Xuân Thới Sơn đang bị cơ quan công an lập hồ sơ để điều tra, xử lý.

Ngày 16-6, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai, điều tra vụ người đàn ông dùng xẻng tấn công hai học sinh làm một em tử vong, một em bị thương.

Người liên quan là Trịnh Trọng Hoàn (54 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM).

Nạn nhân tử vong là em ĐMH (14 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn). Em TAK (13 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị thương, hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ việc xảy ra vào trưa 15-6. Lúc này, em H và em K chở nhau bằng xe đạp điện lưu thông trên đường Xuân Thới Sơn 16 thì bị ông Hoàn chặn đường, dùng xẻng tấn công.

Nạn nhân tử vong là em ĐMH (14 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn). Em TAK (13 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị thương, hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ việc xảy ra vào trưa 15-6. Lúc này, em H và em K chở nhau bằng xe đạp điện lưu thông trên đường Xuân Thới Sơn 16 thì bị ông Hoàn chặn đường, dùng xẻng tấn công.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: N.TÂN

Hậu quả khiến em H bị đánh trọng thương, gục tại chỗ. Em K đưa tay đỡ nên bị thương ở tay.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã phối hợp đưa cả hai em đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em H đã tử vong, còn em K bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo lời kể của em K với gia đình, trước đó hai em rủ nhau đi xe qua nhà bạn ở gần đó chơi. Khi đi ngang nhà ông Hoàn, em H có buông lời trêu chọc nhưng không thấy ai. Khi đến nơi, do bạn không có nhà nên hai em quay về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Vụ việc khiến em H tử vong. Ảnh: H.TÂM

Người dân phát hiện vụ việc đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, em H không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và đưa ông Hoàn về làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, ông Hoàn được cho là có biểu hiện bất thường về tâm lý trong thời gian dài. Trước đây, người này từng xảy ra một số vụ việc tấn công người dân địa phương mà không rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng đã đưa ông Hoàn về trụ sở lấy lời khai, xử lý. Ảnh: H.TÂM

Đại diện cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành xác minh, thu thập hồ sơ liên quan và thực hiện các thủ tục giám định pháp y tâm thần nếu cần thiết để làm rõ tình trạng năng lực nhận thức, điều khiển hành vi của người này tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo quy định pháp luật, trường hợp một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc xác định có thuộc trường hợp này hay không phải dựa trên kết luận giám định pháp y tâm thần của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.