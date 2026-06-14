Cầu vượt Tân Thới Hiệp ùn tắc vì va chạm giữa container và ô tô 14/06/2026 18:12

(PLO)- Vụ va chạm giữa xe container và ô tô bốn chỗ khiến dải phân cách bê tông trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (TP.HCM) bị hư hỏng khiến giao thông ùn ứ.

Ngày 14-6, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ, xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM khiến một ô tô bốn chỗ mất lái, tông sập dải phân cách và gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ô tô bốn chỗ biển số TP.HCM lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng từ ngã tư Bình Phước về ngã tư An Sương.

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp thì va chạm với xe container kéo theo rơ móc lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến ô tô bốn chỗ mất lái, lao sang bên trái và tông sập một đoạn dải phân cách trên cầu vượt. Nhiều trụ bê tông và hàng rào chắn bị hư hỏng, đổ ngã sang phần đường chiều ngược lại.

Sau va chạm, chiếc xe bốn chỗ xoay ngang, lao vào dải phân cách bê tông. Ảnh: H.TÂM

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Ảnh hưởng từ vụ va chạm giữa trời mưa lớn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: H.TÂM

Vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, các phương tiện hư hỏng, dải phân cách bị đổ chiếm một phần mặt đường khiến giao thông qua khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp bị ùn ứ trong nhiều giờ.

Lực lượng chức năng đang trích xuất dữ liệu camera, thu thập lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.