Ông Trump thảo luận với lãnh đạo Syria về việc thay Israel đối phó Hezbollah 18/06/2026 05:35

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất ý tưởng Syria thay Israel đối phó Hezbollah trong bối cảnh bất đồng ngày càng tăng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc chiến ở Lebanon.

Trao đổi với phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 ở Evian-les-Bains (Pháp) ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa về việc chống lại lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, theo hãng tin Reuters.

Khi được hỏi liệu ông al-Sharaa có sẵn sàng đối đầu với nhóm vũ trang Hồi giáo Shia này hay không, ông Trump cho hay ông sẽ nói về điều đó sau.

"Tôi coi [Lebanon] là cuộc chiến nhỏ, Iran là một cuộc chiến lớn, nhưng chúng tôi có một điểm nhỏ luôn nổi lên, đó là Hezbollah” - ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Trump đưa ra phát ngôn trên sau khi chỉ trích chiến thuật của Israel trong cuộc chiến chống Hezbollah đồng thời ca ngợi ông al-Sharaa.

Ông al-Sharaa lên nắm quyền ở Syria vào năm 2025 sau nhiều năm nội chiến và đã có những hành động thận trọng kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2.

Ông Trump đã mạnh mẽ ủng hộ ông al-Sharaa - người đang tìm cách tự thể hiện mình là một nhà lãnh đạo ôn hòa đang cố gắng thống nhất quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh và chấm dứt sự cô lập của Syria.

“Ông ấy đã làm một công việc tuyệt vời trong việc dàn xếp mọi việc và ông ấy rất giỏi trong việc đối phó Hezbollah. Ông ấy không thích họ” - ông Trump nói hôm 16-6.

Reuters đưa tin hồi tháng 3 rằng Mỹ đã khuyến khích Syria xem xét việc gửi quân vào miền đông Lebanon để giúp giải giáp Hezbollah. Damascus ngần ngại thực hiện nhiệm vụ như vậy vì sợ bị cuốn vào cuộc chiến ở Trung Đông và làm gia tăng căng thẳng sắc tộc ở Syria và Lebanon.

Cuối tuần qua, nhà lãnh đạo Syria nói rằng "những tin đồn lan truyền về việc Syria tiến vào Lebanon là hoàn toàn vô căn cứ”.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã bày tỏ sự không hài lòng đối với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu về các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon mà ông cho rằng có thể đã gây nguy hiểm cho thỏa thuận hòa bình với Iran.

Hôm 16-6, tổng thống Mỹ nói rằng Israel đã chiến đấu với Hezbollah quá lâu và đã giết quá nhiều thường dân.

“Tôi đã đề nghị với Israel hãy để Syria lo liệu vấn đề Hezbollah, bởi vì thành thật mà nói, tôi nghĩ họ làm tốt hơn” - ông Trump cho hay.

Trong ngày 17-6, Tổng thống Trump nói rằng Thủ tướng Netanyahu nên có "cách tiếp cận mềm mỏng hơn" trong cuộc chiến chống lại Hezbollah.

"Ông Netanyahu là một người tốt, chỉ là đôi khi hơi nóng nảy thôi. Chúng tôi có một chút bất đồng về Lebanon. Tôi nói ông ấy nên dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn một chút. Ông ấy không cần phải phá sập một tòa nhà mỗi khi có người thuộc Hezbollah bước vào đó” - ông Trump cho hay.

Ông Trump nói thêm rằng ông đồng ý với mô tả Israel là "đối tác rất nhỏ" của Mỹ nhưng cảm ơn ông Netanyahu vì vai trò của ông trong cuộc xung đột chống lại Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh rằng ông đã gửi cho ông Netanyahu một bản sao của "biên bản ghi nhớ" mà Mỹ đã đạt được với Iran, bác bỏ các tin tức cho rằng chính quyền đã từ chối yêu cầu của Israel.