Các chủ đề nóng tại thượng đỉnh G7 16/06/2026 12:00

(PLO)- Tổng thống Trump, Ukraine, Trung Đông,.. sẽ là những chủ đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay do Pháp chủ trì.

Các nhà lãnh đạo Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đã có mặt tại Évian-les-Bains (Pháp) để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm diễn ra từ ngày 15 đến 17-6.

Tại đây, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ, cũng như Liên minh châu Âu, sẽ tìm cách xây dựng sự hiểu biết chung về tình hình và đề ra các phản ứng hợp tác chung đối với những thách thức chung trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn và khó lường.

Hội nghị thượng đỉnh năm nay, dưới sự chủ trì của Pháp, diễn ra vào thời điểm có những tiến triển ngoại giao đầy hứa hẹn, được thể hiện rõ nét qua thỏa thuận gần đây giữa Mỹ và Iran, mở ra con đường dẫn đến ổn định khu vực lâu dài, các tuyến đường năng lượng an toàn và củng cố niềm tin kinh tế toàn cầu.

Với sự theo dõi sát sao của thế giới, kỳ vọng rất cao về những kết quả cụ thể dựa trên đà tiến này, từ việc củng cố ổn định và quan hệ đối tác ở Trung Đông đến việc thúc đẩy quản trị công nghệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ đóng vai trò trung tâm, bao gồm các cuộc gặp song phương với các đối tác Trung Đông và một phiên làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo tờ Al Arabiya.

Các nhà lãnh đạo Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) tại Évian-les-Bains (Pháp) ngày 15-6. Ảnh: @G7/X

Cuộc chiến Nga-Ukraine

Song song với cuộc khủng hoảng Trung Đông, chiến sự ở Ukraine vẫn là một vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự. Các nhà lãnh đạo châu Âu, vẫn đang vật lộn với những hậu quả về nhân đạo và an ninh từ cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ tìm kiếm những cam kết mới từ G7. Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ tham gia một phiên làm việc chuyên biệt với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo khác, báo hiệu sự tham gia liên tục của Mỹ bất chấp những ưu tiên trong nước đang thay đổi.

Dự kiến ​​sẽ có các cuộc thảo luận xoay quanh viện trợ quân sự và tài chính bền vững, nỗ lực tái thiết Ukraine. G7 trước đây đã phối hợp các biện pháp như đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, và các bước cụ thể tương tự có thể xuất hiện. Chủ đề này kết nối châu Âu và Mỹ, củng cố các liên minh vào thời điểm mà sự đoàn kết là rất quan trọng đối với hòa bình toàn cầu.

Mối liên hệ giữa Ukraine và sự ổn định của Trung Đông có thể sẽ được nhấn mạnh khi cả hai cuộc xung đột đều gây áp lực lên nguồn lực, ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và thử thách trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một Trung Đông ổn định có thể giải phóng sự tập trung và viện trợ cho Đông Âu.

Ưu tiên phục hồi kinh tế

Ngoài các cuộc khủng hoảng an ninh, khả năng phục hồi kinh tế sẽ là vấn đề nổi bật. Khi tăng trưởng toàn cầu đối mặt những khó khăn do xung đột và gián đoạn nguồn cung, các nhà lãnh đạo sẵn sàng thảo luận về việc thúc đẩy đổi mới đồng thời giảm bớt quy định và thuế quan để thúc đẩy phục hồi.

G7 dự kiến ​​sẽ thúc đẩy các khuôn khổ cho việc phát triển, quản trị và cạnh tranh AI có trách nhiệm, cân bằng giữa vai trò lãnh đạo công nghệ với các cân nhắc về đạo đức và an ninh kinh tế.

Khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, khoáng sản thiết yếu và việc đối phó sự mất cân bằng thương mại cũng sẽ được đề cập.

Các nước châu Âu sẽ hướng tới việc thể hiện sự đoàn kết, đáp ứng quan điểm của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đồng thời thúc đẩy các giải pháp hợp tác về thương mại và đầu tư. Giảm thuế quan và đơn giản hóa các quy định có thể được coi là con đường dẫn đến sự thịnh vượng chung trong bối cảnh bất ổn.

Trung Đông

Can dự vào Trung Đông không chỉ giới hạn ở vấn đề Iran. Lời mời các nhà lãnh đạo khu vực đến thượng đỉnh G7 phản ánh sự nhận thức rằng hòa bình trong khu vực là rất quan trọng đối với châu Âu, Mỹ và các đối tác toàn cầu. Các cuộc thảo luận có thể bao gồm việc giảm leo thang căng thẳng trên diện rộng, hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng và các khuôn khổ dài hạn cho hợp tác an ninh và kinh tế.

Trọng tâm này phù hợp với các mục tiêu của G7 về việc ngăn chặn các xung đột lan rộng và ảnh hưởng tiêu cực. An ninh năng lượng, áp lực di cư và nhu cầu nhân đạo sẽ giao thoa trong các cuộc đàm phán này, nhấn mạnh các cách tiếp cận tích hợp hơn là các phản ứng riêng lẻ.

Khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra, G7 đang ở vị thế thuận lợi để mang lại kết quả thiết thực thông qua việc tăng cường hợp tác. Cuộc họp cung cấp một nền tảng quan trọng cho các đồng minh và đối tác truyền thống phối hợp hiệu quả về các ưu tiên chung, dựa trên những thành công ngoại giao gần đây.