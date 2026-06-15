Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng chuyên gia dùng radar tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng 15/06/2026 12:01

(PLO)- Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các chuyên gia sử dụng các thiết bị chuyên dùng, máy radar xuyên đất để tham gia hỗ trợ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm vị trí hố chôn liệt sĩ ở ba khu vực tại công viên Lê Thị Riêng.

Sáng 15-6, Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các chuyên gia khảo sát các vị trí nghi là hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Từ 7 giờ 30 sáng, khoảng 20 chiến sĩ công binh thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM và Viện thiết kế Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) phối hợp cùng nhóm chuyên gia bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Các lực lượng đã bắt đầu sử dụng các thiết bị chuyên dùng, máy radar xuyên đất để tham gia hỗ trợ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm.

Lực lượng chức năng giới thiệu sơ đồ và hướng triển khai công tác khảo sát. Ảnh: THANH THÙY

Đây là các công tác chuẩn bị, thông tin trước khi cơ quan chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều tư liệu, hồ sơ, hình ảnh do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp. Cạnh đó, TP cũng dựa vào lời kể của các nhân chứng lịch sử có mặt vào thời điểm chôn cất tập thể chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch mùa xuân Mậu Thân 1968.

Theo nhiều nguồn thông tin, tại công viên Lê Thị Riêng (trước đây là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán) có ba hố chôn tập thể liệt sĩ với số lượng khoảng 900 - 1.000 người.

Nhóm chuyên gia sử dụng các thiết bị chuyên dùng, máy radar xuyên đất.... để tham gia hỗ trợ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm. Ảnh: THANH THÙY

Bộ Tư lệnh TP.HCM chia làm ba khu vực tìm kiếm, với diện tích lần lượt là 500 m2, khoảng 1.200 m2 và khoảng 800 m2. Tại mỗi nơi, lực lượng công binh căng dây phân khu, rà soát bom mìn trước khi chuyên gia sử dụng máy đo ảnh điện và radar xuyên đất, khảo sát ở độ sâu tối đa 10 m.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM (thứ 3 từ trái sang), cho biết dữ liệu sau đó được phân tích, tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 trước ngày 30-6, làm căn cứ xây dựng phương án khai quật, tìm kiếm và quy tập. Ảnh: THANH THÙY

PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG TP.HCM, cho biết nhóm gồm 12 thành viên, sử dụng hai máy radar xuyên đất và một máy đo ảnh điện để tìm kiếm. Dự kiến cần 2-3 ngày để hoàn tất việc rà quét, thu thập dữ liệu.

“Việc rà quét phải được thực hiện kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ vị trí nào với mong muốn sớm tìm được hố chôn các liệt sĩ” - PGS.TS Lê Văn Anh Cường nói.

Tại mỗi nơi, lực lượng công binh căng dây phân khu, rà soát bom mìn trước khi chuyên gia sử dụng máy đo ảnh điện và radar xuyên đất, khảo sát ở độ sâu tối đa 10 m. Ảnh: THANH THÙY

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết việc khảo sát sẽ diễn ra trong 2-3 ngày. Dữ liệu sau đó được phân tích, tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 trước ngày 30-6, làm căn cứ xây dựng phương án khai quật, tìm kiếm và quy tập.