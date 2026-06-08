Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng 08/06/2026 08:37

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), trước khi chủ trì hội thảo quốc gia nhằm xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán xưa.

Sáng 8-6, đoàn đại biểu Trung ương, Bộ Quốc phòng và TP.HCM do bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia), làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Đoàn đại biểu Trung ương và TP.HCM dâng hương, dâng hoa. Ảnh: HÀ THƯ

Tham gia cùng đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với ông Robert Ambrose Connor, cựu binh Mỹ. Ảnh: HÀ THƯ

Cùng dự lễ có các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử tham gia đóng góp vào công cuộc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt các cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh.

Tại công viên Lê Thị Riêng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương lên Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HÀ THƯ

Ngay sau lễ dâng hương, dâng hoa, tại UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương lên Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HÀ THƯ

Hội thảo là việc làm khẳng định sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả việc thu thập, xử lý xác minh, kết luận thông tin có giá trị phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các khu mộ liệt sĩ tập thể.

Đây là kết quả bước đầu quan trọng, thể hiện đúng tinh thần đợt “cao điểm của cao điểm” Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng dự lễ có các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử tham gia đóng góp vào công cuộc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt các cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh. Ảnh: HÀ THƯ

Hội thảo nhằm thu thập, tổng hợp, định hướng, thảo luận, phản biện và kết luận ý kiến của các nhân chứng, cựu chiến binh nhằm kết nối các nguồn tin. Đồng thời, làm cơ sở khoa học và pháp lý để chỉ đạo các lực lượng tổ chức khảo sát thực địa, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Đoàn đại biểu tiến vào khu vực dâng hương. Ảnh: HÀ THƯ

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia trao đổi ý kiến nhằm xác định tọa độ, đặc điểm hiện trạng khu vực chôn cất, dự báo cụ thể số lượng hài cốt liệt sĩ, xác định phiên hiệu đơn vị chiến đấu và thời gian hy sinh, xác minh danh tính liệt sĩ.

Chủ trì hội thảo là bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia).