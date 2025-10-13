Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ

(PLO)- Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đại biểu TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sáng 13-10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đoàn đã thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 kính viếng”.
Thế hệ TP.HCM hôm nay nguyện tiếp nối và phát huy truyền thống, tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của dân tộc, sự cống hiến và những công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Qua đó, chung tay góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xây dựng TP.HCM phát triển vượt bậc, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đoàn đại biểu cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ.
Một số hình ảnh của đoàn đại biểu tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM: