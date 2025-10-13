Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ 13/10/2025 08:29

(PLO)- Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đại biểu TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 13-10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đã thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 kính viếng”.

Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THUẬN VĂN

Thế hệ TP.HCM hôm nay nguyện tiếp nối và phát huy truyền thống, tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của dân tộc, sự cống hiến và những công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Qua đó, chung tay góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xây dựng TP.HCM phát triển vượt bậc, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn đại biểu cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ.

Một số hình ảnh của đoàn đại biểu tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM:

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ trước khi dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THUẬN VĂN

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dâng hương. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THUẬN VĂN

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau khi dâng hương, đoàn đại biểu sẽ về dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN