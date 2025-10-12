Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan Metro số 1

Sáng 12-10, trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu đã đi tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tiêu biểu trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã cùng đoàn đại biểu trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1).
Tuyến metro số 1 dài gần 20 km, kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Đông, gồm 14 nhà ga, trong đó có ba ga ngầm hiện đại là ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son.
Sau đó, đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các vua Hùng tại Đài tưởng niệm các Vua Hùng và tại đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM).
Sau khi kết thúc hoạt động chung, đoàn đại biểu chia thành các tổ để đi tham quan trụ sở chính Tòa nhà VNG Campus; Bảo tàng Lịch sử TP.HCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương.
Việc tổ chức đoàn đại biểu dự Đại hội đi tham quan thực tế tại ba vùng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM cũ mang ý nghĩa đặc biệt.
Đây không chỉ là một chuyến đi thực tế thông thường, mà còn là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu sắc, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng phát triển của TP.HCM sau sáp nhập.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ 13-10 đến 15-10.
Ngày 13-10 diễn ra phiên trù bị. Đại hội chính thức khai mạc sáng 14-10 với 550 đại biểu được triệu tập, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định. Phiên bế mạc diễn ra vào sáng 15-10.