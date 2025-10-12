Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan Metro số 1 12/10/2025 08:55

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu tham gia trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các vua Hùng tại Đài tưởng niệm các Vua Hùng.

Sáng 12-10, trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu đã đi tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tiêu biểu trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu tham quan tuyến Metro số 1. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan tuyến Metro số 1. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã cùng đoàn đại biểu trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1).

Đoàn đại biểu tham dự đại hội cùng trải nghiệm tuyến metro số 1. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuyến metro số 1 dài gần 20 km, kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Đông, gồm 14 nhà ga, trong đó có ba ga ngầm hiện đại là ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son.

Bí thư Trần Lưu Quang trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại buổi tham quan. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau đó, đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các vua Hùng tại Đài tưởng niệm các Vua Hùng và tại đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thôn; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau khi kết thúc hoạt động chung, đoàn đại biểu chia thành các tổ để đi tham quan trụ sở chính Tòa nhà VNG Campus; Bảo tàng Lịch sử TP.HCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dâng hương tại đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM). Ảnh: THUẬN VĂN

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM). Ảnh: THUẬN VĂN

Việc tổ chức đoàn đại biểu dự Đại hội đi tham quan thực tế tại ba vùng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM cũ mang ý nghĩa đặc biệt.

Đây không chỉ là một chuyến đi thực tế thông thường, mà còn là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu sắc, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng phát triển của TP.HCM sau sáp nhập.