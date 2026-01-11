Tổ chức Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng theo nghi thức cấp Nhà nước 11/01/2026 22:24

(PLO)- Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước tại TP.HCM vào ngày 14-1.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã có thông cáo về tang lễ Đại tướng Lê Văn Dũng.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng Lê Văn Dũng đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9-1-2026 (tức ngày 21 tháng 11 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25-12-1945; quê quán: xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long; thường trú tại số 702, ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Ông nhập ngũ ngày 14-5-1963; vào Đảng ngày 23-9-1965.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, X; đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.

Ông là nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của Đại tướng Lê Văn Dũng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 25 thành viên, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng Ban.

Linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5, Phạm Ngũ Lão, TP.HCM.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 06 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 14-01-2026 (tức ngày 26 tháng 11 năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu từ 10 giờ 30 phút ngày 14-01-2026. Lễ an táng từ 17 giờ 30 phút cùng ngày tại đất nhà, số 702 ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.