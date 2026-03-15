Trực tiếp: 'Ngày hội non sông' - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 15/03/2026 05:08

(PLO)- Sáng 15-3, cử tri trên cả nước chính thức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại TP.HCM, các khu vực bỏ phiếu đã sẵn sàng từ sớm để cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngay từ sáng sớm 15-3, nhiều khu vực bỏ phiếu trên cả nước đã rộn ràng không khí ngày hội toàn dân. Sau nghi thức khai mạc, cử tri lần lượt thực hiện các bước nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và bỏ phiếu theo quy định.

Công tác tổ chức tại các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử. Ở một số nơi có cử tri cao tuổi hoặc sức khỏe yếu, tổ bầu cử bố trí thùng phiếu phụ để mang đến tận nhà.

Tại TP.HCM, các khu vực bỏ phiếu đồng loạt mở cửa từ sáng sớm. Cử tri tại các phường, xã đến điểm bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, trật tự.

Theo kế hoạch, TP.HCM có hơn 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử lần này. Thành phố đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án đảm bảo an ninh để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Ngày bầu cử 15-3 là dịp để cử tri cả nước gửi gắm niềm tin qua lá phiếu, lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.