Không khí sẵn sàng trước ngày bầu cử tại ấp Thiềng Liềng

Theo ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, TP.HCM, ấp Thiềng Liềng có gần 700 hộ dân tham gia bầu cử. Tại điểm bầu cử số 4 tại trụ sở ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đã được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết.
Trong ngày 14-3, tổ bầu cử tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị lần cuối để đảm bảo ngày bầu cử chính thức vào 15-3 diễn ra dân chủ, đúng quy định pháp luật.
