Không khí sẵn sàng trước ngày bầu cử tại ấp Thiềng Liềng 14/03/2026 20:54

(PLO)- Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An (TP.HCM) đến nay cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Theo ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, TP.HCM, ấp Thiềng Liềng có gần 700 hộ dân tham gia bầu cử. Tại điểm bầu cử số 4 tại trụ sở ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đã được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Trong ngày 14-3, tổ bầu cử tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị lần cuối để đảm bảo ngày bầu cử chính thức vào 15-3 diễn ra dân chủ, đúng quy định pháp luật.