Cử tri Khánh Hòa kỳ vọng gì vào các đại biểu trước ngày bầu cử? 14/03/2026 17:33

(PLO)- Từ thành thị đến thôn quê ở Khánh Hòa đều trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu... Không khí phấn chấn chờ đón ngày hội non sông đang lan tỏa đến mọi nhà.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2026, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông

Theo ông Đông, để cuộc bầu cử diễn ra thành công, ông mong cử tri trong tỉnh hãy phát huy quyền làm chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử để bầu đúng, bầu đủ cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Hàng trăm pa-nô về bầu cử được trưng bày để tuyên truyền về ngày bầu cử ở Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tất cả cử tri đi bầu đúng thời gian, địa điểm, tự mình bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu ưu tú tham gia vào các cơ quan dân cử; chấp hành nghiêm nội quy, quy định và thể lệ bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, thực sự là ngày hội non sông.

Lực lượng công an tuyên truyền về bầu cử cho ngư dân tại các cảng cá, làng chài. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tại cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, một trong những cảng cá lớn nhất ở khu vực Nam Trung Bộ, ông Trần Sanh, ngụ tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang, cho biết: “Tàu tôi vừa vào cập cảng Hòn Rớ thì được các chiến sĩ công an, biên phòng cùng cán bộ xuống tận nơi tuyên truyền về ngày bầu cử. Tôi sẽ sắp xếp để vào tham dự bầu cử”.

Còn chị Phạm Thị Kim Liên, ngụ tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang, vui mừng chia sẻ đã được các cán bộ ở phường xuống hướng dẫn cách thức bầu cử và điểm bầu cử mà gia đình sẽ bỏ phiếu. “Tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ giúp ích cho xã hội và đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển hơn nữa”- chị Liên nói.

Cùng với cử tri trong toàn tỉnh Khánh Hòa, những ngày này, đồng bào Chăm tại tổ dân phố Lương Tri, phường Đô Vinh, đang háo hức chờ đón ngày hội non sông. Không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa trong từng gia đình khi bà con chuẩn bị thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân.

Cộng đồng người Chăm gửi ước muốn trước bầu cử

Tổ dân phố Lương Tri là địa bàn có đông đồng bào Chăm sinh sống. Những ngày này, từ các tuyến đường đến khu dân cư đều được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Người dân không chỉ quan tâm theo dõi thông tin về cuộc bầu cử mà còn chủ động tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Đường phố ở Khánh Hòa được trang hoàng đón chào ngày hội lớn của non sông. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Đạo Thanh Quang, Trưởng ban phong tục của đồng bào Chăm theo Đạo Hồi giáo Bà Ni, đồng thời là người dân sinh sống tại tổ dân phố Lương Tri, đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đến gần. Từ sớm, ông đã treo cờ Tổ quốc thể hiện niềm phấn khởi và trách nhiệm của một cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Với ông Quang, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

“Tôi cảm thấy phấn khởi khi chuẩn bị tham gia ngày bầu cử; tôi mong muốn lựa chọn được đại biểu có năng lực, trách nhiệm với nhân dân. Cá nhân tôi và đồng bào Chăm ở tổ dân phố Lương Tri rất tin tưởng vào các đại biểu lần này”- ông Quang nói.

Cộng đồng đồng bào Chăm tìm hiểu về các đại biểu. Ảnh: TIẾN QUÂN

Theo ông Quang, trước khi bầu cử, bà con đồng bào Chăm đã được dự các buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương. “Đây không chỉ là dịp để cử tri trực tiếp lắng nghe, tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, mà còn là cơ hội để cử tri là đồng bào Chăm bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, gửi gắm niềm tin tới các vị đại biểu”- ông Quang nói.

Còn ông Đạo Văn Trí, ngụ tổ dân phố Lương Tri, phường Đô Vinh, nói cử tri rất kỳ vọng về sự phát triển của địa phương; ông mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống nhân dân.

“Chúng tôi mong muốn các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến đồng bào thiểu số. Từ đó, giúp bà con đồng bào Chăm phát triển kinh tế tốt hơn, nhằm góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh”- ông Trí chia sẻ.

An ninh thắt chặt trước ngày bầu cử

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, càng đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và các đối tượng xấu càng gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng.

Thủ đoạn nổi lên là tung tin giả, bóp méo quy trình bầu cử; bịa đặt, bôi nhọ người ứng cử; cắt ghép hình ảnh, sử dụng tài khoản ảo, hội nhóm kín để lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, làm nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của cử tri.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (bìa trái) kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1, xã Đông Khánh Sơn. Ảnh: THÀNH LONG

Dịp này, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng có liên quan đến bầu cử. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý một số trường hợp đăng thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước.

Trung tá Trịnh Văn Mạnh, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh lĩnh vực thông tin viễn thông phục vụ bầu cử.

Cụ thể, tăng cường thông tin tuyên truyền, phủ xanh thông tin tích cực trên các kênh của Công an tỉnh quản lý; phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng không gian mạng tuyên truyền thông tin xấu độc.

Còn theo Thượng tá Đinh Quang Hưng, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật và pháp lý; tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện sớm, xử lý nhanh các thông tin xấu độc, xuyên tạc.

Khánh Hòa sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đồng thời, phối hợp chặt với các đơn vị chức năng để ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm; tuyên truyền, hướng dẫn quản trị viên, người có ảnh hưởng trên không gian mạng tham gia tích cực vào công tác phủ xanh thông tin; đồng thời bảo vệ các hệ thống thông tin, phần mềm, dữ liệu và tài khoản phục vụ bầu cử.