Sắp diễn ra 'Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim' tại TP.HCM 27/05/2026 15:59

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận cho Báo Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim” vào ngày 21-8-2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc Báo Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim” tại TP.HCM.

Theo đó, xét đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận cho Báo Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim” vào ngày 21-8-2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình.

Những concert mang tầm quốc gia diễn ra liên tiếp trong năm 2025 như “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Chủ tịch UBND TP giao các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình theo đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn Báo Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật theo quy định tại Nghị định 144/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Đồng thời, hướng dẫn đơn vị thực hiện đầy đủ các phương án thực hiện theo Quyết định 2330/2023 của UBND TP về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tập trung đông người trên địa bàn TP như: phương án an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống cháy nổ, flycam, y tế, phòng, chống dịch, thi công, an toàn điện; vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường; phương án thông báo thực hiện các cảnh báo sự cố, thực hiện sơ đồ thoát hiểm; phương án đảm bảo giảm thiểu hư hỏng, thiệt hại và cam kết khắc phục ngay các hư hại (nếu có) sau khi chương trình kết thúc.

Đơn vị tổ chức cũng phải cam kết và thực hiện nghiêm về thời gian nhận và hoàn trả mặt bằng; thực hiện bố trí các khu vực hoạt động theo đúng sơ đồ, thiết kế đã được duyệt; thực hiện nghiêm các nội dung đã được cấp phép. Cạnh đó, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những sự cố xảy ra về nội dung và kỹ thuật, về an toàn phòng cháy, an toàn điện trong khi thực hiện lắp dựng và tổ chức hoạt động.

Sở Văn hóa và Thể thao TP chịu trách nhiệm kiểm tra toàn diện, giám sát việc tổ chức chương trình; kịp thời xử lý, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP.