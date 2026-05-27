Lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ tại Vĩnh Long 27/05/2026 14:11

(PLO)- Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, phục vụ giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu gene.

Ngày 27-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 phối hợp Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức lấy 10 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ các phần mộ chưa xác định được danh tính.

Hoạt động này nhằm phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp dự và theo dõi quy trình lấy mẫu.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 Nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm AND xác định danh tính liệt sĩ

Các đơn vị tiến hành các công tác để lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Theo kế hoạch của chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy 20.726 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Các mẫu này bao gồm những phần mộ chưa có thông tin hoặc chỉ có một phần thông tin.

Đây là địa phương được chọn làm đơn vị điểm, triển khai trước để rút kinh nghiệm cho toàn địa bàn Quân khu 9.

Theo thống kê, hiện Quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 155.971 phần mộ, trong đó có 83 mộ tập thể. Trong tổng số này, có 47.316 mộ chưa có thông tin.

Tổng số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch, bao gồm cả mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin, lên tới 92.573 mộ.

Khối lượng công việc lớn này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng như quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương.

Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ, hoạt động còn nhằm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Cơ sở dữ liệu này sẽ phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đây là một nội dung quan trọng trong chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Việc lấy mẫu, giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu gene được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện công tác tri ân, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Thông qua chiến dịch, các cơ quan chức năng từng bước làm rõ thông tin các liệt sĩ chưa xác định danh tính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.