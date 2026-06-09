Một trung tá công an bị thương nặng khi vây bắt tội phạm ma túy

Chiều 9-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều (36 tuổi, ngụ thôn Nam Giang, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội giết người.
Trước đó, ngày 1-6, tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng trên địa bàn.
Khi tổ công tác đến nhà tuyên truyền, vận động và mời Triều lên trụ sở làm việc, đối tượng không chấp hành. Triều khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ tầng 1, đồng thời dùng dao chống đối quyết liệt.
Trước đối tượng manh động, Trung tá Phạm Ngọc Khánh trực tiếp tiếp cận, kiên trì vận động Triều buông hung khí.
Tuy nhiên, Triều bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công tổ công tác. Trước tình thế nguy hiểm, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã dũng cảm lao lên khống chế, quyết tâm tước hung khí của Triều.
Triều dùng dao tấn công khiến Trung tá Khánh bị thương nặng ở vùng cổ, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, các chiến sĩ trong tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Lê Đình Triều.
Trung tá Phạm Ngọc Khánh được đồng đội sơ cứu kịp thời và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, Trung tá Khánh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Lê Đình Triều dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại cơ quan công an, Triều khai nhận đã sử dụng ma túy đá vào tối 31-5.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh.
Tại đây, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm của Trung tá Phạm Ngọc Khánh cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời động viên đồng chí yên tâm điều trị để sớm trở lại công tác.
Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy từ cơ sở
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, hướng tới xây dựng "xã, phường không ma túy", "tỉnh Thanh Hóa không ma túy", đơn vị đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này.
Thực tiễn cho thấy tội phạm ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm chống trả lực lượng chức năng nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Đây cũng là nguyên nhân, điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm nghiêm trọng khác.
Với quyết tâm làm sạch địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; huy động tối đa lực lượng, phương tiện.
Lực lượng cảnh sát ma túy đang phối hợp chặt chẽ với công an xã, phường đồng loạt ra quân tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan, quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.