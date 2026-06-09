Một trung tá công an bị thương nặng khi vây bắt tội phạm ma túy 09/06/2026 16:09

(PLO)- Khống chế đối tượng ma túy manh động dùng dao cố thủ, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bị tấn công gây thương tích nặng ở vùng cổ.

Chiều 9-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều (36 tuổi, ngụ thôn Nam Giang, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội giết người.

Đối tượng Lê Đình Triều bị tổ công tác bắt giữ sau khi tấn công Trung tá Phạm Ngọc Khánh. Ảnh: TRUNG HƯNG

Trước đó, ngày 1-6, tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng trên địa bàn.

Khi tổ công tác đến nhà tuyên truyền, vận động và mời Triều lên trụ sở làm việc, đối tượng không chấp hành. Triều khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ tầng 1, đồng thời dùng dao chống đối quyết liệt.

Trước đối tượng manh động, Trung tá Phạm Ngọc Khánh trực tiếp tiếp cận, kiên trì vận động Triều buông hung khí.

Tuy nhiên, Triều bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công tổ công tác. Trước tình thế nguy hiểm, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã dũng cảm lao lên khống chế, quyết tâm tước hung khí của Triều.

Triều dùng dao tấn công khiến Trung tá Khánh bị thương nặng ở vùng cổ, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, các chiến sĩ trong tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Lê Đình Triều.

Ông Lê Đức Thái Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh Khánh yên tâm điều trị. Ảnh: TRUNG HƯNG

Trung tá Phạm Ngọc Khánh được đồng đội sơ cứu kịp thời và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, Trung tá Khánh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Lê Đình Triều dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại cơ quan công an, Triều khai nhận đã sử dụng ma túy đá vào tối 31-5.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm của Trung tá Phạm Ngọc Khánh cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời động viên đồng chí yên tâm điều trị để sớm trở lại công tác.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh và gia đình. ẢNH: TRUNG HƯNG