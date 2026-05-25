Bộ Công an thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa 25/05/2026 13:50

(PLO)- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương.

Sáng 25-5, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2026 cho 1.856 cán bộ, sĩ quan thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa đến các điểm cầu công an cấp xã, phường.

Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 1.856 cán bộ, sĩ quan công an năm 2026.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 Phó Giám đốc được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương.

Trong đó, 16 cán bộ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình công tác đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương trước niên hạn.

Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa gồm Đại tá Lê Ngọc Anh, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an nâng bậc lương trước niên hạn.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Kim Duy Cương.

Giám đốc Công an tỉnh trao các Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, sĩ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chúc mừng các các cán bộ, sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2026.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương không chỉ là sự quan tâm, ghi nhận đối với quá trình công tác, thành tích, kết quả của cán bộ, chiến sĩ, mà còn là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm để các cán bộ, sĩ quan tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng nhấn mạnh quan điểm nhất quán trong công tác xây dựng lực lượng: “Mọi sự cống hiến, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ vì nhân dân, vì tập thể đơn vị, vì nhiệm vụ chung đều được ghi nhận xứng đáng; những cán bộ có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện để phấn đấu, trưởng thành”.

Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị toàn lực lượng tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một là, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các mặt công tác, bảo đảm mọi chủ trương, mệnh lệnh, nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao đúng tiến độ, có kết quả cụ thể, không để chậm muộn, không để ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn lực lượng.

Hai là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, trưởng thành. Công tâm, khách quan trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường công tác.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Ba là, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân; tiên phong, chủ động nhận việc khó, việc mới, việc phức tạp; làm việc quyết liệt, thực chất, hiệu quả, không cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm...

Bốn là, tập trung rà soát, tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, nhất là các chỉ tiêu pháp lệnh bảo đảm vượt tiến độ, trước thời hạn

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngay sau Lễ công bố, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thông báo quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2026 cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, Giám đốc Công tỉnh Thanh Hóa yêu cầu.