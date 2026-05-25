Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-la 25/05/2026 08:55

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29-5.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31-5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29-5. Ảnh: ĐĂNG KHOA.

Cũng trong thời gian tại Singapore, nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29-5.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Vào tháng 3-2025, trên cương vị Tổng Bí thư, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, ông đã thăm chính thức Singapore. Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới với tầm nhìn dài hạn và toàn diện hơn trong quan hệ song phương.

Việt Nam - Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 1-8-1973 và nâng tầm lên Đối tác chiến lược vào năm 2013.

Thời gian qua, quan hệ chính trị gần gũi và tin cậy hai nước ngày càng được củng cố. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao, tạo động lực cho hợp tác cụ thể giữa các bộ ngành và các lĩnh vực giữa hai nước.

Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 80 tỉ USD, trong đó các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được đánh giá là biểu tượng hợp tác thành công. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh.

Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân.