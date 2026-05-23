Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự họp mặt Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ 23/05/2026 18:09

(PLO)- Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ họp mặt truyền thống, cùng ôn lại những đóng góp vẻ vang của các thế hệ phụ nữ cách mạng.

Ngày 23-5, tại Hội trường Sư đoàn 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tây Ninh phối hợp Sư đoàn 5 tổ chức họp mặt truyền thống Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ lần thứ 26 năm 2026.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Quân khu 7, Sư đoàn 5 và lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ qua nhiều thời kỳ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: BTN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định, những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của phụ nữ miền Đông “gian lao mà anh dũng”. Những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng vô cùng anh dũng ấy, hình ảnh người phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ luôn tỏa sáng với phẩm chất kiên trung, bất khuất, giàu lòng yêu nước và đức hy sinh cao cả.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ miền Đông Nam Bộ thông qua những tư liệu lịch sử về Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ - một tổ chức đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh : BTN

Theo ông Nguyễn Văn Quyết, trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, hình ảnh người phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ luôn tỏa sáng với tinh thần kiên trung, bất khuất, giàu lòng yêu nước và đức hy sinh cao cả. Sau ngày đất nước thống nhất, các thế hệ phụ nữ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, tích cực lao động, sản xuất, công tác và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa ấy đã góp phần tô thắm thêm tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tây Ninh tặng hoa, quà chúc mừng đại biểu về dự họp mặt. Ảnh: BTN

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh đã trao hoa, quà tri ân nguyên cán bộ, nhân viên Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ cùng các nguyên Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ qua các thời kỳ.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức chuyển giao quyền đăng cai tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 27 năm 2027 cho Hội LHPN TP. Đồng Nai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết gióng hồi chuông tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 5 và tượng đài tại Sư đoàn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.