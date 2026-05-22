Tây Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 62 22/05/2026 17:06

Sau nhiều năm chờ đợi, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62, tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng Đồng Tháp Mười đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng với yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công.

Tại buổi làm việc ngày 22-5 giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc (Cục Đường bộ Việt Nam), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, thống nhất phương án giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HD

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, việc nâng cấp Quốc lộ 62 là mong mỏi kéo dài nhiều năm của người dân khu vực Đồng Tháp Mười. Trong bối cảnh dự án đã bước sang giai đoạn triển khai các nội dung trọng tâm, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt quyết định tiến độ.

Tỉnh Tây Ninh thống nhất tiếp tục thực hiện phương án giải phóng mặt bằng theo hồ sơ đã được phê duyệt để tránh phát sinh vướng mắc và kéo dài thời gian thực hiện. Cụ thể, phạm vi giải phóng mặt bằng được tính từ chân taluy ra 2 m, đồng thời có thể điều chỉnh tùy điều kiện thực tế từng đoạn tuyến.

Các địa phương nơi dự án đi qua được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án. Theo UBND tỉnh, đây là dự án nâng cấp trên nền tuyến đường hiện hữu nên phạm vi thực hiện ở mỗi đoạn có thể khác nhau, cần sự chia sẻ và phối hợp từ người dân.

Phương án giải phóng mặt bằng tổng thể dự án

Đối với hành lang an toàn giao thông, tỉnh Tây Ninh đề xuất xác định từ tim đường nhằm thuận lợi cho công tác quản lý đất đai lâu dài. Tuy nhiên, đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc cho biết hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng hiện đã được phê duyệt theo phương án tính từ mép chân taluy.

Theo đơn vị này, địa hình toàn tuyến tương đối đồng đều nên việc xác định ranh giải phóng mặt bằng từ mép chân taluy sẽ giúp bảo đảm tính thống nhất giữa các đoạn. Khoảng cách từ tim tuyến đến ranh giải phóng mặt bằng dao động từ 9,5 m đến 11 m.

Ban Quản lý dự án cũng lưu ý nếu chuyển sang phương án tính từ tim đường nhưng vẫn bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy định, diện tích đất phải thu hồi sẽ tăng đáng kể. Điều này không chỉ làm phát sinh thêm chi phí bồi thường mà còn có nguy cơ kéo dài tiến độ thực hiện dự án.

Quốc lộ 62 sau 30 năm khai thác đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu vận tải càng tăng. Ảnh: HUỲNH DU

Hiện công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng trên Quốc lộ 62 đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng ngoài thực địa. Trong khi đó, hai dự án cùng gói đầu tư là Quốc lộ 53 và Quốc lộ 91B đều đang triển khai theo phương án tính từ mép chân taluy. Vì vậy, việc thay đổi phương án ở thời điểm hiện tại được đánh giá sẽ gây khó khăn cho toàn bộ quá trình triển khai.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 thuộc Dự án đầu tư 3 tuyến quốc lộ kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay World Bank. Dự án được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6-2025 và Bộ Xây dựng phê duyệt vào tháng 2-2026.

Riêng dự án thành phần Quốc lộ 62 có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí dành cho giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư hơn 1.000 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 có chiều dài 69km, tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng

Theo quy hoạch, tuyến đường đi qua 8 xã, phường của tỉnh Tây Ninh, có chiều dài khoảng 69 km. Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc TP.HCM – Trung Lương, điểm cuối tại Km74. Dự án cũng xây dựng mới tuyến tránh qua trung tâm xã Tân Thạnh dài khoảng 8 km.

Quốc lộ 62 sau nâng cấp sẽ đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và thông thương với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Quốc lộ 62 nhiều năm qua đã rơi vào tình trạng xuống cấp nhưng chưa được nâng cấp lớn. Trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, hạ tầng hiện hữu không còn đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.