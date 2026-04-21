Tuyến đường Tân An - Bình Hiệp phá thế độc đạo Quốc lộ 62, khai mở dư địa phát triển Đồng Tháp Mười 21/04/2026 07:07

(PLO)- Dự án tuyến đường Tân An – Bình Hiệp hơn 9.300 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ phá thế độc đạo Quốc lộ 62, mở không gian phát triển mới cho Đồng Tháp Mười.

Trong nhiều năm qua, câu chuyện hạ tầng giao thông luôn là điểm nghẽn dai dẳng kìm hãm sự phát triển của khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh.

Dù sở hữu nhiều lợi thế về nông nghiệp, quỹ đất rộng lớn và vị trí chiến lược tiếp giáp Campuchia nhưng khu vực này vẫn chưa thể bứt phá tương xứng với tiềm năng vốn có bởi nút thắt về hạ tầng giao thông kết nối.

Quốc lộ 62 là con đường duy nhất kết nối từ trung tâm hành chính tỉnh đến vùng Đồng Tháp Mười. Ảnh: HUỲNH DU

Quốc lộ 62 được coi là con đường duy nhất của tỉnh Long An cũ - nay là tỉnh Tây Ninh kết nối từ trung tâm tỉnh đến vùng Đồng Tháp Mười và các các tỉnh lân cận. Sau 25 năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nhưng phải gánh cùng lúc nhiều vai trò từ vận chuyển nông sản, hàng hóa xuất nhập khẩu đến phục vụ giao thông dân sinh và kết nối cửa khẩu.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu về một giải pháp mang tính đột phá không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển.

Phá thế độc đạo Quốc lộ 62

Đồng Tháp Mười vốn được xem là vùng đất giàu tiềm năng với lợi thế nông nghiệp quy mô lớn và vị trí chiến lược giáp Campuchia. Nghịch lý ở chỗ tiềm năng ấy vẫn chưa được chuyển hóa thành giá trị tương xứng.

Quốc lộ 62 có chiều dài gần 69km hiện đang xuống cấp, nhỏ hẹp mà dự án nâng cấp vẫn án binh bất động. Ảnh: HUỲNH DU

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự thiếu hụt một hệ thống hạ tầng giao thông đủ mạnh để kết nối vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ và các trung tâm logistics. Khi chi phí vận chuyển cao và thời gian kéo dài, các hoạt động đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản hay phân phối đều trở nên kém hấp dẫn. Tất cả những việc đó hiện tại đều vì phụ thuộc vào tuyến đường độc đạo Quốc lộ 62.

Khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp là minh chứng rõ nét. Với quy mô hơn 13.000ha, nơi đây được định hướng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và công nghiệp cửa khẩu. Tuy nhiên, thực tế lại chưa thu hút được dòng vốn đầu tư như kỳ vọng.

Lưu lượng phương tiện qua Quốc lộ 62 rất đông nên tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các dịp lễ, tết. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Đào Văn Hùng (ấp Ông Nhan Tây), tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và chi phí vận tải. Người dân kỳ vọng một tuyến đường mới đủ rộng, đủ năng lực để “chia lửa” với Quốc lộ 62, tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng biên.

Rõ ràng, việc chỉ nâng cấp tuyến hiện hữu là chưa đủ. Một trục giao thông mới mang tính chiến lược là điều kiện tiên quyết để phá vỡ thế “độc đạo” kéo dài nhiều năm qua.

Lối mở chiến lược cho vùng Đồng Tháp Mười

Trong bối cảnh đó, dự án đường Tân An – Bình Hiệp được xem là lời giải mang tính căn cơ. Đây là công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2025–2030, với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe và chiều dài khoảng 62,7km.

Không chỉ đơn thuần là một tuyến đường mới, dự án này được kỳ vọng sẽ tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển của khu vực.

Theo định hướng của tỉnh Tây Ninh, tuyến đường sẽ hình thành trục kết nối trực tiếp từ trung tâm tỉnh đến Đồng Tháp Mười và cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, đồng thời liên thông với Campuchia. Đặc biệt, tuyến này đóng vai trò là trục song song với Quốc lộ 62, giúp chia sẻ áp lực giao thông, giải quyết căn cơ tình trạng quá tải kéo dài.

Tuyến đường Tân An - Bình Hiệp là công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2025-2030. Dự án không chỉ bổ sung một tuyến song song với Quốc lộ 62 mà còn mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Đồng thời, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối với Cảng Quốc tế Long An và các khu vực lân cận, tạo động lực cho Khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp. Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Bản đồ vị trí hướng tuyến đường Tân An - Bình Hiệp

Bên cạnh tuyến chính, dự án còn bao gồm các tuyến kết nối với cao tốc TP.HCM – Trung Lương và Vành đai 4 TP.HCM thông qua Quốc lộ N2, cũng như liên kết với các trục giao thông quan trọng khác. Nhờ đó, một mạng lưới giao thông đa hướng, linh hoạt sẽ được hình thành, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa và kết nối vùng.

Dự kiến điểm đầu tuyến đường Tân An - Kiến Tường nơi giao giữa Đường tỉnh 834B và đường vành đai Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án được chia thành 6 thành phần, bao gồm tái định cư, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến chính cùng các tuyến nhánh, mục tiêu khởi công trong năm 2026.

Khi hoàn thành, tuyến Tân An – Bình Hiệp không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng. Từ việc thúc đẩy kinh tế biên mậu, nâng cao hiệu quả logistics đến thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có quy mô 4 làn xe và chiều dài khoảng 62,7km kết nối theo đường Vành đai Tân An.

Quan trọng hơn, dự án Tân An - Bình Hiệp không chỉ giải quyết bài toán hiện tại, mà còn đặt nền móng cho tương lai. Khi ấy hạ tầng không còn là rào cản mà trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng.

Ông Nguyễn Hữu Trọng - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (Tây Ninh) nhận định: Khi tuyến đường được đưa vào hoạt động, kết hợp với việc nâng cấp Quốc lộ 62, khu vực cửa khẩu sẽ có điều kiện phát triển mạnh hơn về thương mại, dịch vụ, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Khi thế độc đạo của Quốc lộ 62 được tháo gỡ cũng là lúc cánh cửa phát triển của cả vùng Đồng Tháp Mười thực sự mở ra.