TP.HCM khơi thông mặt bằng các dự án trọng điểm 31/05/2026 13:18

(PLO)- Các dự án như Vành đai 2 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi... đang được TP.HCM thúc đẩy bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Lãnh đạo UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo liên quan công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn TP.

Cụ thể, lãnh đạo TP chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.

Tỉ lệ bàn giao mặt bằng tại các dự án khá cao

Theo báo cáo của Sở NN&MT TP.HCM, tính đến ngày giữa tháng 5, TP.HCM có 185 dự án thực hiện trong năm 2026. Đến nay, có 165 dự án đã được giao vốn bồi thường trong năm 2026 và 20 dự án trọng điểm mới dự kiến sẽ giao vốn bồi thường trong năm 2026.

TP.HCM đang tăng tốc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều dự án trọng điểm hiện đang được tập trung công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 TP.HCM, hiện đã bàn giao mặt bằng 213/262 trường hợp (chiếm tỉ lệ 81,29%) với tổng diện tích bàn giao 9,46 ha. Ngoài ra, trong dự án có 2,2 ha đất đường đi, sông rạch không bồi thường. Như vậy, tổng diện tích đất nhà nước đã thu hồi là 1,66ha/13,49ha toàn dự án, chiếm tỉ lệ 86,43%.

Với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM, dự án có tổng số 4.070 trường hợp trên địa bàn TP.HCM bị ảnh hưởng, khoảng 904 trường hợp đủ điều kiện tái định cư.

Dự án đi qua nhiều xã, các địa phương đang thực hiện công tác bồi thường, tái định cư. Điển hình, đã hoàn tất ban hành thông báo thu hồi đất cho 1.608 trường hợp. Trong đó đoạn qua địa bàn xã Tân An Hội là 740 trường hợp và đoạn qua địa bàn xã Nhuận Đức là 848 trường hợp.

Trên địa bàn xã Hiệp Phước hiện đang niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND xã Hiệp Phước đang tổ chức vận động các trường hợp bị ảnh hưởng đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Với dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, hiện nay có 1.717/2.121 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, đạt 81,0%.

Liên quan công tác tái định cư, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang tiếp tục triển khai công tác thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và các dự án công ích khác tại xã Phạm Văn Cội.

Với dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi, dự án ảnh hưởng hơn 1.600 trường hợp, hiện đã chi trả được 1.569/1.604 hồ sơ với tổng số tiền là 4.717,143 tỉ đồng.

TP.HCM đang thực hiện dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Theo Sở NN&MT TP, trong thời gian tới sở sẽ thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là những dự án trọng điểm.

Đơn cử như đầy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư nhằm kịp thời chuẩn bị quỹ đất, nhà tái định cư cho dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và các dự án công ích khác tại xã Phạm Văn Cội; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua địa phận TP.HCM); Khu tái định cư Long Bửu; Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Tân Bình phục vụ Dự án Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương...

Các đơn vị cần thường xuyên theo dõi lộ trình và tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND TP nhằm thúc đẩy giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Số tiền này phải được chi trả kịp thời đến người có đất thu hồi theo đúng phương án đã được phê duyệt. Quy trình quản lý sẽ dựa trên Kế hoạch tổ chức thực hiện và phần mềm quản lý tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của Sở Khoa học và Công nghệ.

Để đảm bảo dữ liệu chính xác, UBND các phường, xã, đặc khu có dự án chịu trách nhiệm cập nhật số liệu lên phần mềm này theo tần suất hàng tuần.

Trên cơ sở đó, Sở NN&MT có nhiệm vụ chủ động rà soát, phối hợp kiểm tra thường xuyên kết quả thực hiện. Sau đó, Sở NN&MT sẽ tổng hợp, báo cáo kịp thời để phục vụ các cuộc họp giải ngân vốn bồi thường năm 2026, đảm bảo chất lượng và hiệu suất công việc theo đúng chỉ đạo của UBND TP.