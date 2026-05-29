Khi nào TP.HCM khởi công xây dựng cầu Vàm Thuật? 29/05/2026 06:00

Dự án xây dựng cầu Vàm Thuật được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu vực cửa ngõ phía Bắc TP.HCM. Đồng thời tăng khả năng kết nối giữa phường An Phú Đông và phường Bình Lợi Trung.

Cầu Vàm Thuật sẽ bắc qua sông Vàm Thuật, kết nối khu vực quận 12 cũ với quận Bình Thạnh cũ. Đây là công trình được người dân địa phương mong chờ nhiều năm qua nhằm cải thiện việc đi lại vào trung tâm TP.HCM.

Hiện nay, người dân phường An Phú Đông chủ yếu lưu thông qua cầu thép An Phú Đông. Tuy nhiên, cây cầu này có mặt cắt hẹp, hạn chế tải trọng nên chưa đáp ứng nhu cầu kết nối và lưu thông ngày càng tăng.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), dự án xây dựng cầu Vàm Thuật kết hợp nâng cấp, mở rộng đường Vườn Lài có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối liên khu vực, giảm áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu.

Cầu Vàm Thuật sẽ khởi công vào cuối năm 2027. Ảnh: ĐT

Hiện Ban Giao thông đang tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho hai dự án này.

Dự kiến, hồ sơ chủ trương đầu tư sẽ được trình cấp thẩm quyền xem xét vào quý III-2026. Sau khi HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư, Ban Giao thông sẽ triển khai lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong giai đoạn từ quý IV-2026 đến quý II-2027.

Tiếp đó, công tác thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán dự kiến thực hiện từ quý II-2027 đến quý III-2027.

Theo kế hoạch, dự án cầu Vàm Thuật sẽ được khởi công vào quý IV-2027 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.

Việc đầu tư xây dựng cầu Vàm Thuật được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho cầu An Phú Đông, đồng thời mở ra dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Bắc TP.HCM và các địa bàn lân cận.