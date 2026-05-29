Bộ Xây dựng bổ nhiệm nhiều nhân sự mới 29/05/2026 14:57

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa công bố hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ tại nhiều đơn vị thuộc bộ, trong đó có các vị trí liên quan lĩnh vực vận tải, an toàn giao thông và quản lý dự án.

Sáng 29-5, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều nhân sự tại các đơn vị thuộc bộ.

Theo đó, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ vận tải và An toàn giao thông.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ vận tải và An toàn giao thông.

Bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1-6.

Các cán bộ thuộc Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia quay về lại Bộ Xây dựng. Ảnh: Bộ Xây Dựng

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Triệu Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục tại TP.HCM thuộc Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 kể từ ngày 20-5.

Ông Nguyễn Trung Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Ban Quản lý dự án Thăng Long, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long kể từ ngày 20-5.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh chúc mừng các cán bộ được lãnh đạo bộ tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Ông đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng như những đóng góp của các cá nhân được bổ nhiệm trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng, việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở năng lực, sở trường và quá trình công tác của từng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc tại đơn vị mới, tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Xây dựng và Đảng ủy Bộ.

Ông Thành cho biết các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định chấm dứt hoạt động và giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng Ban An toàn giao thông tại các địa phương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-6-2026.