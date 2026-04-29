Người dân xếp hàng xuyên đêm mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng nguồn cung 29/04/2026 11:42

(PLO)- Giá nhà tăng nhanh khiến cả người thu nhập khá cũng khó tiếp cận, nhà ở xã hội trở thành lựa chọn gần như duy nhất kéo theo cảnh người dân xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ.

Giá nhà liên tục leo thang tại các đô thị lớn đang đẩy giấc mơ an cư của nhiều người dân ngày càng xa vời. Tại Hà Nội, giá căn hộ trung bình đã lên khoảng 128 triệu đồng/m², tăng tới 28 triệu đồng/m² chỉ sau ba tháng đầu năm. Ở TP.HCM, mức giá trung bình cũng đạt khoảng 112 triệu đồng/m².

Mức giá này khiến ngay cả người có thu nhập khá cũng khó mua nhà. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội trở thành cánh cửa hiếm hoi, dù việc tiếp cận không hề dễ dàng.

Người dân xếp hàng từ rạng sáng

Ghi nhận tại dự án nhà ở xã hội Sunrise Home (Km14 Quốc lộ 1, xã Ngọc Hồi, Hà Nội), dù chính thức nhận hồ sơ từ ngày 25-4 nhưng từ tối 24-4, hàng trăm người đã có mặt để lấy phiếu hẹn.

Anh Trần Văn Hùng, ngụ tại xã Ngọc Hồi, cho biết đã theo dõi dự án từ đầu năm. Giá dự kiến khoảng 24,7 triệu đồng/m², mỗi căn từ gần 1 tỉ đến khoảng 1,5 tỉ đồng.

Người dân xếp hàng cả đêm để lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ dự án nhà ở xã hội Sunrise Home. Ảnh: CTV

“So với thị trường hiện nay, gần như không còn dự án nào có mức giá như vậy. Nếu mua nhà thương mại thì có lẽ đến già vợ chồng tôi cũng không kham nổi”- anh Hùng nói.

Hai vợ chồng anh có thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Để tăng cơ hội, anh có mặt từ 1 giờ sáng nhưng phía trước vẫn còn hàng chục người. “Vất vả chừng này không đáng kể, chỉ mong có suất mua nhà” - anh chia sẻ.

Cùng cảnh, chị Võ Thị Nhàn (40 tuổi, ngụ xã Thành Trì) cho biết tổng thu nhập vợ chồng khoảng 25 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, mỗi tháng chỉ tiết kiệm được 5-7 triệu đồng.

“Nhiều năm tích góp mới được vài trăm triệu đồng. Nhà ở xã hội gần như là lựa chọn duy nhất”- chị Nhàn nói.

Dù dự án cách nơi làm việc khoảng 20 km, chị vẫn chấp nhận vì không đủ khả năng mua nhà gần chỗ làm. “Giá nhà tăng nhanh, thu nhập không theo kịp. Chỉ mong trúng suất mua nhà, mọi vất vả hôm nay coi như xứng đáng” - chị Nhàn bày tỏ.

Dự án Sunrise Home hiện đang thi công phần thân, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Dù nằm trong ngõ và diện tích không lớn, dự án vẫn thu hút đông người nhờ mức giá dễ tiếp cận so với thị trường.

Yêu cầu tăng nguồn cung nhà, đảm bảo đúng đối tượng mua

Theo Bộ Xây dựng, trong 4 tháng đầu năm đã khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng thừa nhận vẫn còn nhiều tồn tại.

Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa bố trí ngân sách để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng. Có nơi dù có quỹ đất nhưng vị trí xa trung tâm, thiếu kết nối hạ tầng, ảnh hưởng đến khả năng thu hút người dân.

Ngoài ra, thủ tục hành chính tại một số nơi còn chậm, chưa thực hiện đúng tinh thần “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”. Một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu khởi công theo kế hoạch.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: V.LONG

Để hoàn thành mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, với các dự án đang thi công, địa phương phải làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, yêu cầu cam kết tiến độ và đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-12 tới.

Những dự án có khả năng hoàn thành trong năm cần được điều chỉnh tiến độ phù hợp, tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn thời gian.

Đối với chỉ tiêu còn thiếu, các địa phương phải rà soát dự án đủ điều kiện, đẩy nhanh cấp phép, khởi công ngay trong đầu quý II-2026. Đồng thời, chuẩn bị các dự án mới trong quý II và III-2026 để tạo nguồn cung cho các năm sau.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu ưu tiên quỹ đất có vị trí thuận lợi, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Việc công bố giá vật liệu xây dựng cần sát thực tế để giúp chủ đầu tư kiểm soát chi phí.

Đáng chú ý, các địa phương phải giải quyết nhanh khó khăn cho chủ đầu tư, thực hiện thủ tục theo cơ chế ưu tiên, tránh ách tắc. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra để đảm bảo việc mua bán nhà ở xã hội đúng đối tượng.