TP.HCM kiến nghị gỡ 2 'nút thắt' lớn để phát triển nhà ở xã hội 21/04/2026 20:16

(PLO)- UBND TP.HCM kiến nghị Bộ TN&MT làm rõ các quy định tại Nghị định 192/2025/NĐ-CP để gỡ khó cho các dự án nhà ở xã hội.

UBND TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ NN&MT hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác phát triển nhà ở xã hội (NƠXH). Theo đó, UBND TP đưa ra hai vướng mà TP đang gặp phải.

Hướng dẫn về nguồn gốc đất khi giao chủ đầu tư dự án nhà ở

Vướng mắc thứ nhất liên quan việc thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; hoặc đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng do người dân đang sử dụng hiện chưa công bố thông tin dự án.

TP.HCM có nhiều dự án nhà ở xã hội đã và đang thực hiện. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, Sở nhận được hồ sơ của một số nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án NƠXH tại khu đất phù hợp quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được phê duyệt (chưa công khai thông tin dự án), có một trong các nguồn gốc đất sau đây:

Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng (các hộ gia đình, cá nhân này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCN) nhưng chưa cập nhật biến động, sang tên cho Nhà đầu tư;

Đất có nguồn gốc do Nhà nước trực tiếp quản lý mà tách được thành dự án độc lập;

Liên quan vướng mắc này, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ NN&MT hướng dẫn trường hợp nhà đầu tư muốn đầu tư thì có được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 192/2025 hay không?

Vướng mắc khi đất thuê hàng năm thành dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng cũng nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án NƠXH tại khu đất phù hợp quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được phê duyệt, có nguồn gốc sử dụng đất do Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp GCN với mục đích sử dụng đất nông nghiệp hoặc đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Theo pháp luật về đất đai thì tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê không có quyền chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không có đề cập đến quyền được chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 34 Luật Đất đai 2024); đồng thời có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích; giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng (Điều 31 Luật Đất đai 2024).

Với nội dung này, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ NN&MT hướng dẫn trường hợp nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại khu đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp GCN với mục đích sử dụng đất nông nghiệp; hoặc đất cơ sở sản xuất kinh doanh có đồng nhất với quyền sử dụng đất để được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

Bên cạnh đó làm rõ, tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê đề xuất thay đổi mục đích sử dụng đất từ không phải đất ở sang đất ở có vượt quá quyền của người sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai hay không?